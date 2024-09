Huawei Mate XT è UFFICIALE: il primo tri-fold al mondo è realtà e si può preordinare

Huawei ha appena lanciato il suo primo smartphone con tripla piegatura, chiamato Mate XT Ultimate Design, il 10 settembre in Cina. Pensate che il dispositivo è già disponibile per il pre-ordine sulla piattaforma di e-commerce cinese JD.com, per chi desidera mettere le mani su questa innovazione in anteprima. Ovviamente da noi in Europa (e perlomeno in Italia) non è ancora possibile comprarlo.

Huawei Mate XT: le caratteristiche

Come detto in calce, Huawei Mate XT Ultimate Design è il primo dispositivo con tripla piegatura disponibile sul mercato e non un mero concept come il Tecno Phantom Ultimate 2, presentato all’inizio di questo mese.

La pagina di pre-ordine conferma alcuni altri dettagli del pieghevole. Sarà disponibile per la vendita in Cina a partire dal 20 settembre, in due varianti di memoria: 16/512GB e 16GB/1TB. Le opzioni di colore includono Ruihong e Xuanhei. Stando a quanto si osserva, vanta un design elegante e sottile quando è aperto. Una volta dispiegato, il dispositivo offre uno schermo delle dimensioni di un tablet, probabilmente intorno ai 10 pollici, supportato da un complesso sistema a doppia cerniera.

Si vocifera che Huawei sia riuscita a mantenere lo spessore del telefono al di sotto dei 5 mm quando è aperto, un risultato ingegneristico impressionante se confermato. Quando è chiuso, si trasforma in uno smartphone dall’aspetto tradizionale, perfetto per essere riposto comodamente in tasca. Il design posteriore si ispira al Mate 60 RS, con un modulo fotocamera ottagonale che ospita un obiettivo teleobiettivo periscopico. Il pannello posteriore è rifinito con pelle vegana di lusso, un tocco raffinato per un device che si prevede avrà un prezzo elevato.

A proposito di prezzo, sappiamo che è di circa 14.900 Yuan (circa 2.000 dollari). Non sarebbe sorprendente, considerando che si tratta del primo terminal al mondo con tecnologia di tripla piegatura e si ipotizza che possa essere un’edizione limitata. Sarà di fatto un oggetto da collezione per i primi acquirenti? Staremo a vedere.