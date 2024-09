Huawei Mate XT: ecco quando verrà svelato in Europa

La compagnia cinese numero uno al mondo ha svelato il Huawei Mate XT all’inizio di questo mese in Cina, presentandolo come il primo smartphone al mondo con design tri-fold. Sebbene l’azienda non avesse fornito informazioni sul lancio globale del dispositivo, sembrava inizialmente che potesse essere un’esclusiva cinese. Tuttavia, un nuovo report di Android Authority ha rivelato che il suddetto terminale arriverà effettivamente sul mercato globale.

Huawei Mate XT: quando lo vedremo da noi?

Secondo il report, il Huawei Mate XT sarà annunciato a livello globale nel primo trimestre del 2025. Non ci sono dettagli sul prezzo per il mercato globale, ma si può supporre che avrà un costo elevato. Per fare un confronto, il prezzo di partenza del dispositivo è di 19.999 Yuan (circa 2.835 dollari) in Cina.

In modalità singola, il Huawei Mate XT offre uno schermo da 6,4 pollici con una risoluzione di 2232 x 1008 pixel, con dimensioni di 156,7 x 73,5 x 12,8 mm. Quando viene aperto in modalità dual screen, si espande a 7,9 pollici con una risoluzione di 2232 x 2048 pixel e dimensioni di 156,7 x 143 x 7,45 mm/4,75 mm. Nella sua forma tri-folded completa, lo schermo misura ben 10,2 pollici con una risoluzione di 2232 x 3184 pixel, e dimensioni di 156,7 x 219 x 3,6 mm/3,6 mm/4,75 mm.

Il pannello OLED LTPO supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una regolazione della luminosità PWM ad alta frequenza di 1440Hz e una frequenza di campionamento touch di 240Hz, garantendo una qualità visiva fluida e vivace. Alimentato dal chip Kirin 9010, il Mate XT offre 16 GB di RAM e opzioni di storage fino a 1 TB. Il telefono tri-folding è dotato di una batteria da 5.600 mAh, con supporto per la ricarica cablata a 66W e ricarica wireless a 50W.

Funzionante con Harmony OS 4.2, ed è equipaggiato con una fotocamera frontale da 8 megapixel e un versatile setup della fotocamera posteriore, che include un sensore principale da 50 MP con apertura variabile f/1.4~f/4.0 e OIS, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 12 megapixel con OIS. Inoltre, presenta un sensore di impronte digitali laterale, supporto per dual SIM, un IR blaster, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 e una porta USB-C (3.1 Gen1). Con un peso di 298 grammi, il Mate XT è disponibile nelle colorazioni Ruihong e Nero Scuro. I prezzi per il Huawei Mate XT sono fissati a 19.999 Yuan (circa 2.835 dollari) per la variante 16GB+256GB, 21.999 Yuan (circa 3.119 dollari) per la variante 16GB+512GB e 23.999 Yuan (circa 3.403 dollari) per la variante 16GB+1TB.