Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) UFFICIALE: tutti i dettagli

Huawei ha appena lanciato a livello globale il MatePad Pro 12.2 (2024), un device con display Tandem OLED PaperMatte e ricarica a 100W.

Huawei MatePad Pro 12.2 (2024): le caratteristiche complete

Andiamo con ordine: Huawei ha presentato il MatePad Pro 12.2 (2024) insieme al MatePad 12X durante l’evento Innovative Product Launch a Barcellona, dopo il lancio iniziale in Cina. Questo tablet di punta, progettato per professionisti e creativi, offre tecnologie di visualizzazione all’avanguardia e strumenti di produttività robusti, ridefinendo il lavoro e la creatività in movimento. Presenta un design elegante e leggero, con un peso di soli 508 grammi e uno spessore di 5,5 mm. Dispone di un display Tandem OLED PaperMatte da 12,2 pollici con risoluzione di 2800 x 1840 pixel e una frequenza di aggiornamento fluida di 144Hz. Lo schermo raggiunge una luminosità massima di 2000 nits e ha un rapporto schermo-corpo del 92%, offrendo un’esperienza visiva straordinaria. Supporta la gamma colori gamut P3 e vanta una precisione cromatica ΔE < 1, garantendo colori vividi e realistici.

Per gli utenti più esigenti, offre fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Il comparto fotografico posteriore include una lente principale da 13 MP e una grandangolare da 8 MP, mentre la fotocamera frontale da 8 MP supporta videochiamate e selfie. La batteria da 5050 mAh a doppia cella (equivalente a 10.100 mAh) supporta la ricarica rapida Huawei SuperCharge da 100W, consentendo una ricarica completa in soli 55 minuti. L’audio è garantito da otto altoparlanti, progettati per coprire alte e basse frequenze.

Una delle caratteristiche distintive del MatePad Pro 12.2 è il display PaperMatte, che riduce l’abbagliamento del 60%, offrendo un’esperienza di scrittura simile alla carta se utilizzato con la Huawei M-Pencil (3a generazione). Questo lo rende ideale per artisti e creativi che utilizzano app di disegno come GoPaint, che include pennelli Splatter e Fluid per un’esperienza di disegno realistica. Il display supporta anche il Fangtian Painting Engine 2.0, in grado di gestire tele 8K e oltre 500 livelli, rendendolo un potente strumento per artisti digitali.

In termini di produttività, il tablet è dotato della Huawei Glide Keyboard, che offre spazio per riporre e ricaricare lo stilo. La tastiera leggera e facile da pulire trasforma il tablet in una workstation mobile, mentre il refresh rate di 144Hz garantisce un’esperienza fluida sia per scrivere che per disegnare. Funziona con HarmonyOS 4.2 e integra strumenti di intelligenza artificiale come il Celia Document Assistant e l’AI Writing Tool, migliorando la produttività con funzioni intelligenti di gestione documenti e presa di appunti.

Il Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) sarà disponibile globalmente, inclusi Regno Unito ed Europa, a partire dal 19 settembre 2024.