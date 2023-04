HUAWEI Mateview SE Standard piccola spesa MASSIMA RESA

Volete spendere poco e comprare un monitor di grande valore ma ad un piccolo prezzo? HUAWEI Mateview SE Standard è lo schermo perfetto, con un rapporto qualità prezzo vincente.

Huawei è meglio conosciuta per telefoni, laptop e tablet, ma produce anche una piccola gamma di monitor. Con il marchio MateView, Huawei ha messo in vendita una gamma di display con caratteristiche tanto sofisticate che non molto tempo fa li avrebbero classificati come prodotti premium. E questo HUAWEI Mateview SE Standard è proprio uno di questi, venduto e spedito da Amazon con un portentoso sconto del -35% che ci permette di acquistarlo a soli 109,90 euro, non male per un 23,8 pollici di questa qualità!

Colori brucianti!

Lo schermo è decisamene buono e dalle cornici laterali sottilissime: il pannello IPS del HUAWEI Mateview SE Standard ha una risoluzione nativa Full HD 1920 x 1080, un rapporto di contrasto di 1.000:1 e una luminosità di picco di 250 nit. La frequenza di aggiornamento massimo è di 75 Hz, inoltre il display supporta il FreeSync consentendo al monitor di regolare l’aggiornamento per evitare rovinosi problemi di tearing. Decisamente veloce è il tempo di risposta, che si è fermato sui 4/5 ms, senza dimenticare che il monitor riesce a gestire anche l’HDR. Prestazioni top ad un piccolo prezzo quindi!

Che HUAWEI Mateview SE Standard sia un monitor tutto fare, più che buono per il gaming o l’intrattenimento in generale ma anche per lavorare ce lo mette in chiaro la certificazione SGS per un basso affaticamento visivo e la certificazione per display a bassa luce blu e senza sfarfallio del TÜV Rheinland. Che sia poi il primo monitor ad averla ricevuta vuol dire quindi che HUAWEI ha davvero lavorato molto sulle qualità di questo display.

All’incredibile prezzo di 109,90 euro HUAWEI Mateview SE Standard offre tanto spendendo davvero pochissimo, prestazioni e qualità da fascia alta al prezzo di un entry level. Un’offerta capace di colpire sia chi cerca un monitor “da tutti i giorni” sia chi cerca qualcosa di più performante senza svenarsi troppo. Consigliatissimo! INSTABUY potremmo quasi dire!

