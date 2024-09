Huawei: stanno arrivando i nuovi Nova 13, Mate 70 e Mate X6 Fold

Huawei, dopo il lancio del Mate XT, il primo foldable che con tre pannelli, ha in programma un evento imminente per svelare una serie di nuovi device. Sembra che l’azienda non abbia intenzione di rallentare il suo ciclo di rilascio nei prossimi mesi. Secondo l’affidabile leaker Digital Chat Station, l’OEM asiatico ha almeno tre famiglie di dispositivi previste per il lancio nei prossimi mesi.

Huawei: cosa aspettarci dall’azienda?

Il primo prodotto a debuttare in ottobre sarà un device (o meglio, una famiglia di device) facente parte della serie Nova 13, erede della gamma Nova 12. Potremmo vedere quattro modelli che rispecchiano le varianti Lite, 12s, Pro e Ultra della Nova 12. A seguire, a novembre, ci aspettiamo il lancio della serie Mate 70, che dovrebbe includere tre telefoni – basati sui modelli Mate 60, Pro e Pro Plus. Si vocifera che sia entrambe le line-up saranno alimentate da chip Kirin di nuova generazione, il 9010 per la Nova e il 9100 per il Mate. Huawei ha già confermato che la serie Mate 70 sarà la prima a montare il nuovissimo sistema operativo HarmonyOS NEXT.

Infine, il leak trapelato sul web suggerisce che novembre potrebbe essere anche il mese di lancio del successore del Mate X5 Fold. Si dice che il Mate X6 avrà uno schermo di copertura ancora più grande rispetto al suo predecessore, rendendolo un vero sostituto del telefono quando è aperto. È anche probabile che erediti il chip Kirin 9100 della serie Mate 70 e funzioni con HarmonyOS NEXT.

È importante ricordare che queste sono finestre di lancio indicative. Anche se Digital Chat Station ha un buon track record, la conferma ufficiale da parte di Huawei è sempre il riferimento principale. Ci aspettiamo che ulteriori informazioni emergano man mano che ci avviciniamo alle date di lancio sopra citate. Intanto vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori dettagli in merito.