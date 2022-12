Huawei Watch 3 Pro: la versione CLASSIC a METÀ PREZZO su Amazon

Oggi è la giornata del metà prezzo su Amazon. Nelle ultime ore ci hanno segnalato una nuova offerta da capogiro: l’elegante Huawei Watch 3 Pro, uno smartwatch dal prezzo di listino da 399 euro, è in vendita a soli 199,90 euro. Una (s)vendita esagerata, che con ogni probabilità terminerà a breve per esaurimento scorte. Affrettati, la super offerta sta per scadere.

Il modello venduto al 50% di sconto è il Huawei Watch 3 Pro in versione Classic e nella colorazione marrone (vedi foto qui sotto). Dentro la confezione trovi la base di ricarica, un cavo USB e il certificato di garanzia. Insomma, non manca nulla. Nemmeno il pagamento dilazionato in cinque rate mensili a interessi zero da 39,98 euro. E se non ti piace la colorazione proposta, allo stesso prezzo puoi scegliere il Watch 3 Pro Classic grigio.

Huawei Watch 3 Pro: la versione Classic è uno spettacolo

In pochi si aspettavano che Huawei potesse replicare il successo della fortunata serie GT. Il colosso asiatico si è invece superato, sfornando uno smartwatch con tantissimi pro e pochissimi punti deboli (l’unico forse era il prezzo, oggi non più però). La costruzione è al top della gamma, con una scocca realizzata in titanio, una protezione in ceramica dietro la cassa e un vetro zaffiro frontalmente.

Dal punto di vista hardware, se vogliamo, fa ancora meglio: 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna e il processore HiSilicon Hi6262. Anche la connettività è ben sopra la media: dual GPS, NFC, supporto per le eSIM, microfono e speaker. Voto altissimo anche per il display, un AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e supporto alla funzione always-on display. In aggiunta alla sensoristica completa, con rilevazione della temperatura della pelle, SpO2 e battito cardiaco, ti farà piacere sapere che il Watch 3 Pro Classic ha un’autonomia al polso fino a 3-4 giorni con l’always-on display attivo.

Approfitta ora dell’offerta a metà prezzo di Amazon sul Huawei Watch 3 Pro in versione Classic, tuo a soli 199,90 euro fino a esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.