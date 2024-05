Friggitrice ad Aria: OFFERTA a tempo davvero ECCELLENTE

Una friggitrice ad aria di qualità può essere il non plus ultra per incominciare a cucinare diversamente e soprattutto in maniera sana. Oggi su Amazon hai la possibilità di acquistare un super prodotto di Russell Hobbs a un prezzo davvero d’eccezione. Con uno sconto dato dall’offerta a tempo pari al -20%, il prezzo finale d’acquisto di questo articolo si attesta sui 79,99€. Approfittane ora, uno sconto del genere potrebbe sparire in men che non si dica!

Friggitrice ad Aria: su Amazon oggi il prezzo è sbalorditivo

Con questa splendida friggitrice ad aria hai la possibilità di impostare fino a 8 programmi predefiniti per cuocere vari cibi in varie modalità, tra cui patatine fritte, pesce, uova, pollo, cottura al forno, bistecca, essiccatore, verdure. Avrai a disposizione un promemoria per gli alimenti che necessitano di essere agitati o girati, con la possibilità di un eventuale disattivazione del promemoria. Puoi cuocere a una temperatura compresa fra i 30-200°C e 1700 W di potenza con cavo lungo 90 cm.

Dispone inoltre una capacità totale di 8,5 litri (4,25 litri per cestello) con indicatore di aggiunta di cibo per avere una completa visione sui due cassetti che lavorano in contemporanea con tempi di cottura diversi; la friggitrice ad aria metterà in pausa il primo cassetto al momento opportuno sul Display a LED bianco e ti indicherà di aggiungere il cibo. Le varie componenti sono lavabili in lavastoviglie e richiedono una pulizia davvero minima una volta che la cottura è stata completata.

Acquista ora questo fanastico prodotto su Amazon: è disponibile ancora per poche ore sulla piattaforma di e-commerce con il 20% di sconto al prezzo finale fissato sui 79,99€.

