Huawei Watch GT 5: ecco tutti i dettagli sul nuovo smartwatch

Poche ore fa Huawei ha tenuto un evento di lancio dedicato a nuovi dispositivi indossabili e probabilmente ad altri gadget. Ha annunciato diversi dispositivi e fra questi compare anche il nuovissimo Watch GT 5. I dettagli sulle caratteristiche e sui prezzi del modello base del Watch GT 5 erano già stati rivelati in un rapporto precedente. Ora, sono emerse informazioni anche sul modello Pro.

Huawei Watch GT 5 Pro: le caratteristiche complete

Secondo la fuga di notizie, il Watch GT 5 Pro è disponibile in due dimensioni: 42 mm e 46 mm. Il dispositivo ha un display AMOLED con risoluzione 466 x 466 pixel, protetto da un vetro in zaffiro e una cassa in titanio. Non di meno, è dotato di resistenza all’acqua con certificazione IP68, rendendolo adatto a vari ambienti. Sotto la scocca è alimentato da una batteria capace di durare fino a 14 giorni con un uso normale e 8 giorni con un utilizzo intensivo. Inoltre, supporta la ricarica wireless rapida. Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, lo smartwatch è equipaggiato con sensori per la misurazione del battito cardiaco, SpO2, monitoraggio del sonno, controllo dello stress e della temperatura corporea. Per le attività sportive, l’orologio include oltre 100 modalità sportive, che vanno dalla corsa e dal ciclismo al nuoto e all’escursionismo, oltre a sport estremi. Di fatto, è presente anche un allenatore AI per suggerimenti personalizzati sugli allenamenti.

Per gli amanti dell’avventura all’aria aperta, il terminale è dotato di GPS integrato, supportato da GLONASS, Galileo e QZSS per un tracciamento della posizione estremamente preciso. Le opzioni di connettività includono il Bluetooth 5.2, NFC e un assistente vocale. Inoltre, lo smartwatch è dotato di funzioni extra come barometro, bussola e altimetro. Il prezzo del Huawei Watch GT 5 Pro è compreso fra 379€ e 599€a seconda della versione. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito, arriverà a breve anche in Italia.