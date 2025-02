HUAWEI Watch GT 5 + FreeBuds 5i: bundle eccezionale in maxi sconto (-34%)

Oggi su Amazon trovi un bundle incredibile ad un prezzo davvero da capogiro! Il duo è composto dal HUAWEI Watch GT 5 e dagli auricolari FreeBuds 5i, al momento disponibile a soli 229 euro con uno sconto bomba del 34%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere gli articoli domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

HUAWEI Watch GT 5 con auricolari FreeBuds 5i: tutte le specifiche tecniche

Il HUAWEI Watch GT 5 è realizzato con attenzione ai minimi dettagli, con rivestimenti ultra-resistenti sul corpo e sullo schermo, oltre a una finitura impermeabile in nano-film uniforme su tutta la superficie, per una doppia resistenza ai graffi e una robusta protezione contro acqua e corrosione.

Si tratta di un ottimo compagno di fitness in quanto supporta oltre 100 modalità di allenamento nonché l’auto-rilevamento di sei tipi di esercizio. In più è dotato di una nuova modalità corsa e ciclismo con ancora più indicatori e mappe integrate.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua autonomia super estesa: nello specifico hai a disposizione fino a 14 giorni di durata massima della batteria e 9 giorni di durata tipica della batteria.

Allo stesso tempo, gli auricolari FreeBuds 5i hanno ricevuto la certificazione Hi-Res Audio Wireless grazie a una risposta in frequenza più ampia, un suono ad alta risoluzione per sorgenti audio HD e al supporto di molteplici equalizzazioni così da assicurarti un’esperienza di ascolto personalizzata in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.