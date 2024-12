Huawei Watch GT 5 Pro + FreeBuds 5i: l'accoppiata perfetta in offerta speciale

Continuano le mega offerte di Natale su Amazon con una serie di sconti eccezionali su articoli top di gamma! Oggi il bundle formato del Huawei Watch GT 5 Pro e le cuffie FreeBuds 5i è disponibile a soli 379 euro con uno sconto conveniente del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, gli articoli stanno andando a ruba!

Huawei Watch GT 5 Pro: specifiche tecniche e funzionalità

Il Huawei Watch GT 5 Pro e le cuffie FreeBuds 5i rappresentano un bundle superlativo che accontenta le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Il Huawei Watch GT 5 Pro è scolpito con una lega di titanio di grado aerospaziale e vetro zaffiro, completato da un cinturino in fluoroelastomero ispirato alle passerelle, quindi si abbina perfettamente al tuo stile di vita orientato al fitness.

Allo stesso tempo l’autonomia è davvero estesissima: assicura fino a 14 giorni di durata massima della batteria e 9 giorni di durata tipica della batteria.

Le cuffie FreeBuds 5i, invece, sono dotate della certificazione Hi-Res Audio Wireless in quanto si contraddistinguono per una risposta in frequenza più ampia, un suono ad alta risoluzione per sorgenti audio HD e un supporto di molteplici equalizzazioni per adattarsi a un’ampia gamma di stili diversi, assicurandoti sempre un’esperienza di ascolto personalizza.

In più sono più corti e più leggeri dell’11% rispetto alla versione precedente, mentre I morbidi copriauricolari in silicone disponibili in 3 misure e la leggera custodia di ricarica ti garantiscono un’esperienza di vestibilità confortevole.

Oggi il bundle formato del Huawei Watch GT 5 Pro e le cuffie FreeBuds 5i è disponibile a soli 379 euro con uno sconto conveniente del 12%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.