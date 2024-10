Hub Baseus USB C 6-in-1 a soli 26€: offertona a tempo limitato

È ora di ottimizzare la tua stazione di lavoro, rendendolo più ordinata ed efficiente che mai, con l’Hub Baseus USB C 6-in-1! Oggi è disponibile su Amazon a soli 26 euro con uno sconto bomba del 28%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, hai pochissimo tempo a disposizione!

Hub Baseus USB C 6-in-1: massima connettività ed efficienza

L’Hub Baseus USB C 6-in-1 è uno strumento tech super versatile che permette di ottimizzare la tua stazione di lavoro, ovunque tu sia.

Dal punto di vista tecnico si contraddistingue per una velocità estrema nelle operazioni che ti consente di avere un’esperienza estremamente fluida sia in ufficio che durante il trasferimento di video ad alta definizione e documenti di grandi dimensioni.

La potenza non è da meno con un massimo ingresso di 100W con la porta USB-C Power Delivery (PD) che garantisce un’uscita fino a 85W così da non avere mai problemi di carica con qualsiasi dispositivo. In più, l’adattatore USB C a HDMI 4K consente di clonare o estendere il display così da poter vivere, ad esempio, un’esperienza simile a quella di un cinema direttamente a casa tua.

L’hub dispone anche di un adattatore Ethernet che offre una connessione internet stabile e veloce sia che tu stia lavorando da casa, che giocando o gestendo trasferimenti di dati voluminosi. Questo vuol dire che non avrai mai problemi di ritardi di rete per quanto riguarda qualsiasi operazione.

