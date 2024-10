Hub USB C 12-in-1 a metà prezzo: applica subito il coupon sconto Amazon

Per lavorare al meglio è necessario avere tutti i propri gadget tech sempre disponibili e pronti all’uso. Anche a questo serve l’Hub USB C 12-in-1 WAVLINK, al momento disponibile su Amazon a soli 24 euro grazie ad un coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare a breve!

Hub USB C 12-in-1 WAVLINK: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

L’Hub USB C 12-in-1 WAVLINK è in grado di ottimizzare la tua postazione di lavoro rendendola più efficiente ed ordinata che mai.

Nello specifico è dotato di una porta HDMI e due porte DP, 2x 5Gbps USB3.0, 2x USB2.0, una porta Gigabit Ethernet, uno slot SD/TF e 2-in-1 Audio/Mic. Questo vuol dire che avrai a disposizione una vasta serie di connessioni periferiche che ti aiuteranno a migliorare notevolmente l’efficienza produttiva.

Tra l’altro, questa docking station offre una ricarica rapida e potente fino a 85W per il tuo laptop così da non rimanere mai senza energia. In particolare, sfruttando la funzione di pass-through charging, potrai ricaricare il tuo dispositivo mentre utilizzi l’hub nel massimo della comodità.

In più, la porta Gigabit Ethernet della docking station offre una connessione di rete stabile e veloce, mentre le porte USB 3.0 ad alta velocità consentono di trasferire file in pochi secondi ovunque tu sia.

