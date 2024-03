HUB USB-C perfetto per MacBook e non solo: super promo Baseus!

Nell’era del lavoro flessibile e della multimedialità, l’hub USB C 7 in 1 di Baseus è sicuramente uno degli accessori indispensabili per chi cerca di migliorare la connettività via cavo del proprio MacBook o notebook. La notizia migliore? Per un periodo limitato, questo gioiello è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 15%, rendendolo accessibile a soli 17€!

Espansione e qualità: ecco l’HUB USB-C per MacBook e non solo!

Questo adattatore multifunzione supporta una vasta gamma di periferiche e si distingue anche per l’uscita HDMI 4K@60Hz che garantisce una qualità dell’immagine ottima e pratica soprattutto se sei un professionista sempre in movimento.

L’HUB USB-C è dotato inoltre di una porta USB-C passante PD che supporta fino a 100W, 3 porte USB-A 3.0 a 5Gbps. Non mancano i lettori di schede SD/TF. Questo hub è progettato per offrire una soluzione versatile per MacBook, Surface Pro, iPad e molti altri dispositivi.

La sua capacità di supportare molte periferiche contemporaneamente lo rende uno strumento essenziale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia.

Il corpo del dispositivo è realizzato in alluminio e il cavetto di collegamento al proprio device è in gomma flessibile. Baseus garantisce ottime qualità anche per quello che riguarda la resistenza proprio di questa parte dell’HUB che, solitamente, è ritenuta quella più delicata.

Con uno sconto imperdibile del 15%, l’hub USB C 7 in 1 di Baseus è ora disponibile a soli 17€ su Amazon. Approfitta subito dell’offerta: scadrà prestissimo!

