I gemelli Winklevoss dell’exchange Gemini donano 2 milioni di dollari in Bitcoin a Donald Trump

I fondatori dell’echange crypto Gemini, i gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, hanno donato 2 milioni di dollari in Bitcoin, 30,94 milioni di BTC, a Donald Trump per “porre fine alla guerra dell’amministrazione Biden contro le criptovalute”.

I fratelli hanno condiviso il loro forte sostegno all’ex presidente e alla sua missione di diventare il primo “presidente crypto“.

“Negli ultimi anni, l’amministrazione Biden ha dichiarato apertamente guerra alle criptovalute”, ha detto Tyler Winklevoss in un post su X.

“Ha utilizzato come arma diverse agenzie governative per intimidire, molestare e denunciare i buoni attori del nostro settore nel tentativo di distruggerlo. Le azioni di questa amministrazione sono state niente di meno che un abuso di potere senza precedenti, esercitato interamente per un distorto guadagno politico, a totale scapito dell’innovazione, del contribuente americano e dell’economia americana”.

Cameron Winklevoss ha anche condiviso una dichiarazione con X sulla donazione, elogiando Trump e affermando che lui e suo fratello voteranno per lui alle prossime elezioni. “Metterà fine alla guerra dell’amministrazione Biden contro le criptovalute.”

Tyler Winklevoss ha aggiunto che Donald Trump è il candidato ideale per una società che intende accettare e adottare le criptovalute. “Il presidente Donald J. Trump è la scelta pro-Bitcoin, pro-criptovalute e pro-business. Questo non è nemmeno lontanamente aperto al dibattito. Chiunque ti dica il contrario è gravemente disinformato, delirante o non dice la verità.

“È ora di riprenderci il nostro Paese”, ha detto ancora Tyler Winklevoss. “È ora che l’esercito delle criptovalute mandi un messaggio a Washington. Attaccarci è un suicidio politico. Questo è il motivo per cui voterò per il presidente Trump a novembre e spero che lo farai anche tu. Avanti!”

All’inizio del mese, il candidato presidenziale repubblicano Donald Trump si è presentato come un sostenitore delle criptovalute. Ha criticato i tentativi dei democratici di regolamentare il settore durante una raccolta fondi a San Francisco, definendosi il “presidente delle crypto”.

Trump è diventato uno di un piccolo gruppo di politici e funzionari governativi a sostenere l’innovazione delle criptovalute. Possedendo la propria criptovaluta, oltre a offrire Bitcoin e altre criptovalute come opzione di donazione per la sua campagna, Donald Trump fa appello alla comunità delle criptovalute in vista delle elezioni del 2024.