Sotto i riflettori i token PolitiFi - $TRUMP viene rifiutato da Kraken e altri exchange: ecco 3 meme coin alternative

Le criptovalute continuano ad evolversi e l’ultima tendenza è rappresentata dalle crypto “PolitiFi”, che rendono omaggio a figure politiche, come l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tuttavia, gli exchange centralizzati stanno rifiutando uno dei token leader del settore, TRUMP, perché “… troppo politicizzato”. Esamineremo invece tre meme coin alternative da acquistare.

Crypto PolitiFi: cosa sono?

L’importante exchange centralizzato Kraken ha snobbato il token TRUMP a causa della sua appartenenza politica. Tuttavia, l’exchange ha listato un’altra meme coin a tema Trump, “TREMP”, e la sua controparte che si ispira all’attuale numero uno della Casa Bianca Joe Biden, denominato “Boden”.

TRUMP, che presenta l’immagine dell’ex presidente con gli occhi laser come logo, è negoziato principalmente su DEX e CEX più piccoli, tra cui MEXC, BingX, LBank e BitMart.

Steven Steele, il direttore marketing del progetto, ha recentemente dichiarato in una conversazione su Telegram con CoinDesk che il team TRUMP ha fatto domanda per l’inserimento di Kraken a metà maggio e non ha mai ricevuto risposta.

“Gli exchange che si sono rifiutati di listare TRUMP per ‘motivi politici’ stanno mostrando livelli imbarazzanti di codardia che sono anche incredibilmente sordi all’attuale panorama delle meme coin e ai loro stessi clienti,”

Steele sostiene inoltre che ByBit e OKX hanno rifiutato TRUMP per motivi simili, preoccupati per le implicazioni politiche del listing del token.

Nonostante questo, il movimento PolitiFi ha continuato ad andare avanti con il lancio di un altro token a tema Trump, che si dice sia ufficialmente approvato dalla campagna presidenziale in corso dello stesso ex presidente degli USA.

Il token si chiama DJT ed è aumentato di oltre il 200% dopo il lancio di lunedì, ma a causa dell’esame accurato per verificare se dietro ci sia Trump, oggi è crollato di oltre il 30%.

Mentre la narrativa PolitiFi si sta sviluppando rapidamente, il confine tra una meme coin e uno strumento politico non è sempre chiaro, e questo rende difficile promuoverne l’adozione.

Detto ciò, diamo un’occhiata a tre meme coin alternative.

PlayDoge

La prevendita di PlayDoge offre un’alternativa spensierata, coinvolgente e altamente promettente per coloro che desiderano evitare il panorama politico.

Con un doge a 8 bit come mascotte, PlayDoge ha un fascino simile a pezzi grossi come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe. Tuttavia, questo progetto differisce perché il suo scopo principale è un gioco Play-to-Earn (P2E).

Si ispira all’iconico gioco Tamagotchi degli anni ’90, in cui gli utenti si prendevano cura di un animale domestico virtuale, assicurandosi che fosse felice e in salute in modo che non scappasse o morisse.

Il gioco è stato un enorme successo, vendendo oltre 82 milioni di unità, ma PlayDoge sta alzando la posta in gioco con veri premi in criptovalute. Gli utenti possono guadagnare $PLAY interagendo con i propri animali domestici o completando minigiochi. L’avvertenza è che devono detenere $PLAY per ricevere i premi. Può anche essere utilizzato per acquisti e staking in-game.

Quindi, oltre alla domanda basata sulle meme coin, PlayDoge ha una domanda P2E, che potrebbe rivelarsi significativa data la sua premessa emozionante e nostalgica.

Sealana

Sealana è un progetto che ha una mascotte foca in sovrappeso e si focalizza sul patriottismo americano. I suoi social media sono pieni di meme esilaranti, molti dei quali legati a Trump e al movimento MAGA.

Sealana è originaria di Solana, una rete nota per le sue controverse meme coin, quindi non c’è da meravigliarsi che il progetto si stia rivelando popolare. Oltre ai suoi spiritosi riferimenti a MAGA, Sealana si ispira al “ragazzo di World of Warcraft” di South Park.

I suoi social media non evitano gli argomenti caldi. Ad esempio, uno dei suoi post più recenti mostra Sealana che guida un 4×4 sopra “Sleepy Joe”.

Sealana è attualmente in fase di prevendita e finora ha raccolto 4 milioni di dollari. Tuttavia, la campagna terminerà tra sei giorni, dopodiché verrà lanciata sugli exchange.

Base Dawgz

In effetti, le taglienti buffonate di Sealana stanno suscitando scalpore ma potrebbero non essere adatte a tutti. Per coloro che cercano un’alternativa, Base Dawgz potrebbe essere la strada da percorrere. Il progetto è una meme coin nativa di Base e questo si è rivelato molto vantaggioso, con la rete che recentemente ha prosperato.

Base Dawgz ha anche funzionalità multichain ed è disponibile su Ethereum, Solana, BSC e Avalanche. Altre caratteristiche distintive sono il meccanismo di staking e uno schema refer-and-earn, che fornisce agli utenti una commissione del 10% per aver indirizzato altri alla prevendita.

Queste caratteristiche rendono Base Dawgz una delle prospettive più interessanti di Base.E considerando che Base è la blockchain interna di Coinbase, Base Dawgz è probabilmente nel radar del team di quotazione dell’exchange. Il progetto è attualmente in prevendita e finora ha raccolto oltre 1,5 milioni di dollari.