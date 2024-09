I nuovi Mac di Apple arriveranno prestissimo e avranno i processori M4

Fra pochissimi giorni Apple terrà il suo primo keynote d’autunno (anche se tecnicamente siamo ancora in estate) dal titolo “It’s Glowtime“, all’interno del quale faremo la conoscenza dei nuovi iPhone 16 e non solo. C’è grande attesa anche per i tablet dell’azienda e per i Mac, ma stando a quanto si apprende, per questi ultimi dovremo attendere ancora qualche mese.

Mac e non solo: cosa ci aspettiamo da Apple a novembre

Di fatto, secondo informazioni riservate ottenute da MacRumors, Apple annuncerà probabilmente nuovi modelli di Mac con chip della serie M4 nel mese di novembre. Sebbene il lancio di nuovi Mac avvenga di solito verso la fine dell’anno, è la prima volta che viene indicato specificamente il penultimo mese dell’anno per i nuovi terminali con processori aggiornati.

Fra l’altro, non si esclude la possibilità che Apple possa tenere un evento a ottobre per annunciare le nuove macchine. L’anno scorso, se ricordate, l’azienda ha annunciato l’evento “Scary Fast” il 23 ottobre e ha presentato i nuovi modelli di MacBook Pro e iMac con chip M3 il 30 del mese stesso. Questi dispositivi sono stati poi lanciati sugli scaffali il 7 novembre, quindi potremmo vedere una sequenza simile di keynote anche quest’anno.

Nello specifico, cosa ci aspettiamo? Bene, si vocifera che Apple abbia in programma di lanciare quattro nuovi modelli di Mac con chip della serie M4 entro la fine dell’anno: un MacBook Pro da 14 pollici entry-level con chip M4, nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M4 Pro e M4 Max, un nuovo iMac con chip M4 e un Mac mini completamente ridisegnato con chip M4 e M4 Pro. Con l’eccezione di quest’ultimo, questi dispositivi dovrebbero essere update minori incentrati sui processori, ma potrebbero includere per la prima volta 16GB di memoria come standard su tutta la gamma. Alcuni di questi terminali, fra le altre cose, sarebbero già in fase di produzione di massa, il che potrebbe allinearsi con una probabile data di rilascio prevista per novembre.