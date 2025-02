Idea regalo San Valentino: Phon professionale Dyson in doppio sconto su eBay

A San Valentino stupisci la tua partner con un regalo che la farà rimanere a bocca aperta! Oggi su eBay puoi acquistare il Phon Dyson Supersonic a soli 332 euro con uno sconto del 18% ed un ulteriore coupon aggiuntivo del 10% da sfruttare applicando il codice promo CASA25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta subito della doppia offerta, non capita tutti i giorni!

Phon Dyson Supersonic: come utilizzarlo al meglio

Il Phon Dyson Supersonic è un’ottima idea regalo se vuoi stupire la tua compagna in occasione di San Valentino.

È progettato per un’asciugatura rapida, senza calore estremo, per ottenere risultati da vero e proprio professionista. Inoltre è dotato di un piccolo ma potente motore digitale che raggiunge i 110 mila giri al minuto che, insiema alla tecnologia Air Multiplier, produce un flusso d’aria controllata ad alta pressione e ad alta velocità per uno styling preciso con qualsiasi tipologia di capelli.

In più, a differenze degli altri modelli, questo dispositivo misura la temperatura dell’aria oltre 40 volte al secondo regolando il calore. In questo modo aiuta a prevenire i danni da calore estremo e a proteggere la naturale luminosità dei capelli.

Nella promozione sono compresi diversi accessori per soddisfare qualsiasi esigeneza, tra cui l’innovativo accessorio per il finish che nasconde i baby hai sotto i capelli più lunghi per un finish luminoso e definito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.