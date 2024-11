Il miglior Monitor Gaming LG oggi è in promo esclusiva Black Friday

Uno dei miglior monitor da gioco in commercio oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo mai visto prima! Si tratta del Monitor Gaming LG UltraGear, al momento acquistabile a soli 399 euro con uno sconto Black Friday del 9%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, hai ancora pochissimi giorni per sfruttare la promozione!

Monitor Gaming LG UltraGear: specifiche tecniche e funzionalità

Il Monitor Gaming LG UltraGear è un vero e proprio top di gamma nel suo settore, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo minimo.

La qualità delle immagini è eccezionale grazie alla sua risoluzione Ultra HD 4K mentre la tecnologia IPS assicura un’eccezionale fedeltà cromatica con una copertura al 95% dello spazio colore. In più, la velocità ultra-rapida di 144 Hz ti consente di visualizzare più velocemente il frame successivo così da offrirti un’esperienza di gioco molto più fluida in ogni occasione.

Inoltre, questo dispositivo vanta la compatiblità G-Sync e Free Sync Premium che elimina gli effetti di tearing e stuttering anche nelle azioni di gioco più complesse e concitate. In questo modo potrai sempre primeggiare anche negli scontri più difficili in maniera impeccabile.

Dal punto di vista estetico, il suo design senza bordi su tre lati ti farà immergere completamente nei tuoi conteuti multimediali preferiti facendoti sentire sempre al centro dell’azione. In più, potrai modificare l’inclinazione dello schermo per utilizzarlo in maniera più confortevole possibile anche per ore e ore.

