Il Mouse da gaming Logitech più innovativo di sempre oggi è super scontato

Per primeggiare in tutti i tuoi videogiochi preferiti, anche quelli più complessi, prova il Mouse da gaming Logitech G G309 LIGHTSPEED! Oggi è disponibile su Amazon a soli 67 euro con un maxi sconto del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno praticamente andando a ruba!

Mouse da gaming Logitech G G309 LIGHTSPEED: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse da gaming Logitech G G309 LIGHTSPEED è un vero e proprio must-have sei sei un appassionato di videogiochi.

Una delle sue specifiche tecniche più importanti è sicuramente il sensore HERO 25K che riesce a tracciare con una precisione submicrometrica e con zero smoothing per un gioco wireless preciso e super fluido in qualsiasi occasione. Tra l’altro questo dispositivo è super flessibile in quanto ti permette di alternare la connettività wireless LIGHTSPEED, solida e a bassa latenza, con quella Bluetooth.

Inoltre i suoi interruttori ottico-meccanici LIGHTFORCE garantisco una velocità ottica elevatissima offrendo una sensazione meccanica e una serie di prestazioni di gioco ottimizzate. Hai anche a disposizione ben sei pulsanti programmabili per personalizzare il tuo stile di gioco e le scorciatoie.

L’autonomia non è da meno con oltre 300 ore di durata grazie ad una batteria AA, oppure un tempo illimitato con POWERPLAY per poterti concentrare sul gioco anche quando sei immerso in lunghissime sessioni di gioco. Per finire, questo modello è leggerissimo in quanto pesa solo 86 grammi così da renderne l’utilizzo ancora più confortevole.

Oggi il Mouse da gaming Logitech G G309 LIGHTSPEED è disponibile su Amazon a soli 67 euro con un maxi sconto del 29%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno praticamente andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.