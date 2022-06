Il notebook di fascia alta Huawei MateBook D 15 precipita su Amazon

Il tuo vecchio e fidato notebook è ormai arrivato alla fine del suo ciclo vitale e ti stai guardando attorno alla ricerca di una buona occasione per mettere le mani su un nuovo dispositivo con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Quest’oggi è il tuo giorno fortunato considerando che lo strepitoso notebook Huawei MateBook D 15 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male.

Con uno sconto del 32%, infatti, l’ottimo device precipita ad appena 749€ dandoti la possibilità di utilizzare il meglio che ha da offrire il colosso cinese in ambito informatico sotto tutti i punti di vista.

Huawei MateBook D 15 precipita su Amazon con il 32% di sconto

Huawei MateBook D 15 è innanzitutto un portatile con un design bellissimo: la scocca è interamente realizzata in alluminio e nell’angolo superiore destro è presente il tasto di accensione con il sensore di impronte integrato; in questo modo puoi sbloccarlo rapidamente senza necessità di inserire la password di Windows 11, migliorando grandemente la sicurezza dei tuoi dati.

Frontalmente è presente un glorioso display da 15.6 pollici ad altissima risoluzione che sovrasta una tastiera ampia e di alta qualità per una digitazione sempre precisa e puntuale, mentre sotto il cofano il potente processore AMD di ultima generazione ti permette di avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno senza inutili perdite di tempo.

Inoltre, Huawei MateBook D 15 è uno tra i pochissimi notebook di fascia alta a supportare la ricarica rapida da 65W: una volta scarico, infatti, ti basteranno appena 15 minuti di ricarica per continuare a utilizzare il portatile per più di 2 ore.

Non farti scappare questa incredibile occasione di Amazon e acquista subito il bellissimo notebook di Huawei fintanto che è ancora in sconto del 32%: a questo presto ti assicuriamo che potrai stringere tra le mani un device che saprà garantirti prestazioni di altissimo livello per molti anni avvenire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.