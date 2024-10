Il Notebook Lenovo di ultima generazione oggi è tuo a 130€ in meno

Sei ala ricerca di un pc portatile nuovo adatto sia a lavoro che a casa? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo minimo! Parlimo del Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, oggi disponibile su Amazon a soli 569 euro con uno sconto del 19%.

In questo modo potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: tutte le caratteristiche tecniche

Il Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è un vero e proprio portento in grado di rendere efficiente e fludia qualsiasi tipologia di operazione.

È dotato di uno schermo Full HD da 15 pollici che permette di avere immagini sempre nitide dai colori brillanti e i particolari minuziosi in ogni condizione di luce esterna. In più, grazie alla funzionalità Dolby Audio qualsiasi contenuto multimediale sarà più coinvolgente ed immersivo che mai.

Anche la batteria è davvero potente così da accompagnarti per un’intera giornata senza nessuna preoccupazione. Allo stesso tempo, sfruttando la tecnologia RapidCharge, potrai ottenre un’autonomia di due ore con soli 15 minuti di ricarica.

Inoltre questo dispositivo garantisce sempre una sicurezza assoluta grazie al lettore di impronte digitali 2-in-1 integrato con il pulsante di accensione, e ad una webcam incorporata con otturatore a tutela della privacy ovunque tu sia.

Per finire, il pc ha un design leggerissimo con un peso di soli 1,62 kg ed un profilo ultra sottile così da poterlo trasportare nella massima comodità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.