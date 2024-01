Il nuovo Blackview BL8000 è arrivato ed è già in sconto

Il produttore di smartphone ultra-resistenti, Blackview, ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovo modello di punta, il Blackview BL8000. Questo dispositivo si distacca dai tradizionali design di smartphone, introducendo caratteristiche innovative come il doppio schermo, il 5G e due fotocamere per selfie.

Blackview BL8000 con doppio display

Il Blackview BL8000 stupisce con la sua funzionalità di doppio schermo, una novità nel settore degli smartphone rugged. Il secondo schermo, situato sul retro del telefono, offre accesso rapido a funzioni come orologio, musica, contapassi, meteo, bussola e fotocamera. Il display principale del BL8000 è un imponente 6.78″ 2.4K con frequenza di aggiornamento dinamico intelligente di 120Hz e una luminosità massima di 550 nit.

Sotto il cofano, il BL8000 è alimentato da un processore 5G MediaTek Dimensity 7050 Octa-core da 6nm, supportato da fino a 12GB di RAM DDR5 e 512GB di ROM su performanti memorie UFS3.1. Il dispositivo offre prestazioni 5G eccezionali e supporta Wi-Fi 6 dual-band, garantendo connettività veloce e affidabile. Inoltre, è dotato di una batteria da 8,800mAh con ricarica rapida da 33W, ideale per chi è spesso in movimento.

Fotocamere migliorate rispetto al passato

La fotografia è un altro punto di forza del BL8000, che sfoggia una fotocamera posteriore Samsung ISOCELL GN5 da 50MP e una fotocamera grandangolare da 8MP, accompagnate da una fotocamera frontale da 16MP. Il BL8000 sorprende anche con il supporto all’ultima versione di ArcSoft 8.0, che migliora i risultati fotografici fino al 18%.

In termini di resistenza agli urti e alle cadute, il BL8000 non delude. Certificato IP68/IP69K/MIL-STD-810H, il dispositivo vanta un vetro GORILLA GLASS 5 rinforzato per una resistenza ai graffi quattro volte superiore. È inoltre dotato di una modalità guanti 2.0, che permette l’uso del telefono in condizioni estreme.

Non manca un sistema operativo all’altezza, debutta la nuova versione di DokeOS 4.0 basato su Android 13, che offre un’esperienza utente migliorata in termini di comodità, fluidità, privacy e personalizzazione. Tra le altre caratteristiche spiccano NFC, sblocco facciale, un toolkit utile e un sistema di navigazione 4-in-1 con posizionamento a doppia frequenza.

Offerta di lancio + Smartwatch in Omaggio

Per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo, il Blackview BL8000 sarà in vendita su AliExpress con un prezzo di lancio speciale di $229.99, rispetto al prezzo originale di $459.98. I primi 1000 acquirenti potranno approfittare di un’offerta limitata a $199.99, e i primi 100 ordini riceveranno lo smartwatch W50 in omaggio. Questo lancio segna un momento significativo per Blackview, che continua a innovare nel settore degli smartphone rugged.