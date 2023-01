Il nuovo DualSense Edge per PlayStation 5 è in super offerta su eBay

Con le eccellenti offerte di eBay grazie al coupon CASA23, l’acquisto di un Controller Sony DualSense non è più un investimento improponibile. L’ottimo pad nella nuova incarnazione costituita dal rarissimo modello Edge, è in promozione a 215€ su Amazon col 14% di sconto e le spedizioni super veloci e gratuite. Questo nuovo controller è realizzato per garantire prestazioni elevate e una grande personalizzazione. Gode naturalmente di 2 anni di garanzia ufficiale. Non parliamo di uno sconto epocale, ma certo nemmeno da buttare via.

DualSense Edge PlayStation 5, prezzo ASSURDO

DualSense ha segnato il più grande cambiamento di sempre per quanto riguarda il design dei controller Sony. Una periferica straordinaria e innovativa sotto diversi punti di vista. Cambia il feedback della vibrazione per aumentare il coinvolgimento durante le sessioni di gioco (abbandonata quindi la vecchia tecnologia rumble dei DualShock), mentre i nuovi grilletti possono regolare la resistenza in base a diversi effetti di gioco.

C’è anche un microfono integrato, una novità per i controller Sony, insieme a una porta USB-C (attesa da tempo). E, naturalmente, c’è la nuova colorazione a due tonalità e un design totalmente rivisto che dà al controller una forma più arrotondata. Il pulsante Share è stato rinominato Create, e, secondo quanto annunciato dalla società nipponica, offre “nuovi modi per creare epici contenuti di gioco da condividere con gli utenti di tutto il mondo”.

Anche alcuni tasti sono stati modificati rispetto al DualShock 4: il pulsante PlayStation, per esempio, nel DualSense ha la forma del classico logo della console, così come i grilletti hanno un design più inclinato rispetto ai pad precedenti. Altre caratteristiche di DualShock 4 rimarranno invece invariate sul suo successore, come il touchpad montato al centro e la light bar. Un gioiellino che oggi puoi fare tuo a un prezzo super conveniente, ovverosia soli a 215€ . Per acquistarla a un prezzo così economico non devi fare altro che aggiungere il codice coupon CASA23 del 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.