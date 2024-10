Il potentissimo Robot 2-in-1 Dreame a 500€ in meno con il coupon Amazon

Da oggi in poi puoi rendere casa impeccabile al minimo sforzo con il Robot Aspirapolvere 2-in-1 Dreame X30 Ultra! Al momento è disponibile su Amazon a soli 899 euro grazie ad un mega coupon di sconto di 500 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Tutte le funzionalità del Robot Aspirapolvere 2-in-1 Dreame X30 Ultra

Il Robot Aspirapolvere 2-in-1 Dreame X30 Ultra è un vero e proprio concentrato di energia, capace di igienizzare anche gli angoli più nascosti di casa.

È dotato dell’innovativa Tecnologia MopExtend RoboSwing che permette di pulire lungo i bordi, negli angoli e raggiungere fino a 4 cm sotto qualsiasi mobile. Tra l’altro vanta una potenza di aspirazione da 8.300 Pa quindi riesce ad eliminare anche lo sporco più ostinato, oltre a pulire in maniera perfetta tappeti, moquette o pavimenti eliminando anche i capelli e i peli di animali domestici.

Una funzionalità importante del dispositivo è la sua manutenzione automatica senza alcuna necessità di intervento manuale: infatti il robot è in grado di svuotare il contenitore della polvere, riempire il serbatoio dell’acqua per il lavaggio dei pavimenti e lavare il mocio con acqua calda a 60 °C per offrire un’igiene mai vista prima.

Per finire, la modalità di rilevamento intelligente dello sporco permette di effettuare una doppia passata per la rimozione dello sporco più ostinato.

Oggi il Robot Aspirapolvere 2-in-1 Dreame X30 Ultra è disponibile su Amazon a soli 899 euro grazie ad un mega coupon di sconto di 500 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.