Il prezzo di SteelSeries Rival 3 precipita! Un mouse da gaming per veri pro davvero regalato!

SteelSeries Rival 3 è un mouse pensato per il gaming fatto apposta per i giocatori che cercano estrema precisione e reattività fulminea. Con una serie di caratteristiche progettate per migliorare le prestazioni e un design ergonomico, questo mouse è davvero ben riuscito. Senza timore di smentita darà un vero e proprio vantaggio competitivo a chi lo usa nei tiratissimi match online. Dispositivi del genere costano di più della media, ma grazie a questa generosa offerta Amazon, possiamo poggiarlo sulla nostra scrivania risparmiando ben 18 euro, che corrispondono ad un taglio del 45% sul prezzo di listino. Il carrello piange, comprate il mouse ora!

La precisione è tutto!

Rival 3 è dotato di un sensore ottico TrueMove Core da 8.500 CPI, che offre una precisione eccezionale. Questo sensore è in grado di rilevare anche i movimenti più veloci e minimizzare il ritardo, garantendo una risposta rapida e fluida durante il gioco. Inoltre, il sensore ha una precisione di tracciamento avanzata, che permette di mirare con precisione e di ottenere una maggiore precisione. Inoltre, troviamo anche interruttori meccanici garantiti per 60 milioni di clic: precisione dal primo all’ultimo clic insomma!

Il mouse ha una forma ambidestro che lo rende adatto a tutti i tipi di giocatori. I pulsanti sono anche programmabili, il che significa che è possibile assegnare funzioni personalizzate. SteelSeries Engine, il software di personalizzazione, è decisamente potente e intuitivo, ci consente di regolare le impostazioni, assegnare funzioni ai pulsanti, creare profili di gioco personalizzati e molto altro ancora.

Rival 3 dispone di un sistema di illuminazione RGB dinamica, che permette di personalizzare l’aspetto del mouse in base alle proprie preferenze. È possibile scegliere tra una vasta gamma di effetti di illuminazione, regolare la luminosità e sincronizzare il colore con altri dispositivi SteelSeries compatibili, creando così un’atmosfera multicolore molto in voga oggi.

Il mouse SteelSeries Rival 3 è una scelta eccellente per i giocatori che cercano prestazioni da pro, tanta precisione, comfort e un sacco di lucine colorate che non gustano mai.

Lo sconto del 45% sul prezzo di listino deve farci fare solo una cosa: mettere il mouse nel carrello in modo che domani già staremo facendo secchi i nostri avversari, grazie ovviamente alle veloci spedizioni Amazon Prime!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.