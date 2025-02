Illumina casa come vuoi con il Faretto Smart Tapo: oggi bastano 7€ (-47%)

Per rendere più intelligente l’illuminazione di casa, risparmiando anche in bolletta, ti consigliamo il Faretto Smart Tapo L610! Al momento è disponibile su Amazon a soli 7 euro con un maxi sconto del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Faretto Smart Tapo L610: funzionalità e modalità di installazione

Il Faretto Smart Tapo L610 permette di creare un punto di illuminazione intelligente che puoi gestire a tuo piacimento in base alle esigenze del momento.

Nello specifico questa lampadina emette luce calda da 2.700 K quindi è perfetta per creare un’atmosfera accogliente e confortevole per la tua casa o qualsiasi altro spazio. In più, la luce di 350 lm è sufficientemente luminosa da illuminare qualsiasi oggetto nel massimo comfort per gli occhi.

La sua modalità di utilizzo è semplicissima grazie all’app Tapo attraverso la quale è possibile regolare la luminosità con un semplice tocco sull’interfaccia, oppure creare un’impostazione specifica e salvarla tra le Scelte Rapide. Sfruttando l’applicazione potrai anche impostare Programmazioni giornaliere e settimanali e Timer di accensione e spegnimento, mentre la Modalità Alba e Tramonto permette di regolare in automatico accensione e spegnimento in base al fuso orario in cui ti trovi.

Per finire, questo dispositivo è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant quindi basteranno dei semplici comandi vocali per gestirne l’utilizzo ed ottimizzare la tua routine quotidiana.

