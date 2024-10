Immagini più immersive che mai con il Monitor LG Full HD super scontato

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro o il tuo setup di gioco con il Monitor LG Full HD da 24 pollici! Oggi è in promozione in occasione della Festa delle Offerte Prime, e può essere tuo a soli 79 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare a breve!

Monitor LG Full HD da 24 pollici: le specifiche tecniche e le funzionalità

Il Monitor LG Full HD da 24 pollici è un vero e proprio portento se hai necessità di ottimizzare al massimo la tua postazione di lavoro.

Grazie alla Tecnologia AMD FreeSync, avrai a disposizione una maggiore fluidità di movimento anche nelle azioni più concitate senza la presenza di alcun effetto di tearing o scatti fastidiosi dell’immagine. Inoltre la sfocatura si riduce perchè la retroilluminazione viene disattivata nel momento in cui i cristalli liquidi sono in movimento e quindi non vengono raddoppiati i fotogrammi.

Questo gioiellino, inoltre, garantisce una straordinaria nitidezza delle immagini grazie al display IPS con risoluzione Full HD elevatissima e riproduzione del colore ottimizzata che permette di avere risultati visivi impeccabili da qualsiasi angolo di osservazione.

Anche dal punto di vista estetico questo modello non è da meno: in particolare il profilo elegante e sottile dei bordi su tre lati e gli speaker integrati da 10 W offrono sempre immagini precise ed una nitidezza del suono assoluta.

Oggi il Monitor LG Full HD da 24 pollici è in promozione in occasione della Festa delle Offerte Prime, e può essere tuo a soli 79 euro con uno sconto del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare a breve!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.