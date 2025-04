IMPERDIBILE: Apple iMac Computer desktop all-in-one con chip M4 a 130€ in meno

Offerta da non perdere: l’Apple iMac con chip M4 è ora disponibile a un prezzo imbattibile di 1.399€, con uno sconto esclusivo del 9%! Non lasciarti sfuggire questa occasione per portare a casa un computer che combina design, potenza e funzionalità avanzate.

Apple iMac Computer desktop all-in-one: massima potenza ed incredibile versatilità

Il design dell’Apple iMac è un capolavoro di eleganza e innovazione. Disponibile nella vivave tonalità del verde, questo dispositivo si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, trasformandolo in uno spazio moderno e raffinato. Il cuore tecnologico di questo gioiello è il chip M4, dotato di CPU e GPU a 8 core, progettato per garantire prestazioni elevate in ogni situazione. Che tu stia lavorando su progetti grafici complessi con Adobe Creative Cloud o gestendo attività quotidiane con Microsoft 365, l’iMac 24″ offre una fluidità e una reattività senza pari.

La qualità visiva è straordinaria grazie al display Retina 4,5K, che offre una luminosità di 500 nit e supporta oltre un miliardo di colori. Ogni immagine prende vita con dettagli nitidi e colori vibranti, rendendo questo schermo ideale per professionisti creativi e appassionati di contenuti multimediali. Inoltre, la videocamera da 12MP con tecnologia Center Stage garantisce videoconferenze impeccabili, mantenendoti sempre al centro dell’inquadratura.

Non è solo un computer potente, ma anche un centro multimediale avanzato. I tre microfoni di qualità professionale assicurano un audio cristallino, mentre i sei altoparlanti con supporto per l’audio spaziale creano un’esperienza sonora immersiva. Ideale per chi ama ascoltare musica, guardare film o partecipare a riunioni virtuali senza compromessi sulla qualità.

Per quanto riguarda la connettività, l’iMac non delude. Con quattro porte Thunderbolt 4, supporto per due monitor esterni 6K, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, offre tutto ciò che serve per una comunicazione veloce e stabile. L’integrazione con l’ecosistema Apple è perfetta: puoi copiare e incollare contenuti tra iPhone e Mac o rispondere alle chiamate FaceTime direttamente dal desktop, semplificando ogni attività quotidiana.

Se cerchi un dispositivo che unisca estetica, potenza e versatilità, questo è il momento perfetto per fare il grande passo. Scopri di più e approfitta dell’offerta esclusiva sull’Apple iMac a 1.399€ su Amazon grazie ad uno sconto del 9%! Non aspettare troppo: le scorte sono limitate e questa promozione potrebbe terminare presto.

L’Apple iMac 24″ è più di un semplice computer: è un investimento in produttività, creatività e stile. Con il suo prezzo promozionale, è il momento ideale per aggiornare il tuo setup e vivere un’esperienza tecnologica di altissimo livello. Acquista ora e rendi unico il tuo spazio di lavoro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.