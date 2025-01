Instagram, addio a tutti i filtri: cosa cambia per il social network

Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno e che già ha scatenato l’ira della community. Già a partire dal mese di gennaio, Instagram dirà ufficialmente addio ai suoi filtri. Lo stesso Mark Zuckerberg ha prontamente rilasciato un comunicato ufficiale, nel quale vengono spiegati tutti i principali motivi dietro una scelta così drastica.

La deadline è stata fissata per martedì 14 gennaio 2025, dopo il quale non sarà più possibile applicare filtri alternativi su Instagram per poter modificare i contenuti da pubblicare all’interno delle proprie pagine. Resta ora da capire in che modo il cambio di strategia verrà preso dagli utenti e se ci saranno ripercussioni importanti in merito al tipo di utilizzo che se ne farà della piattaforma social più diffusa al Mondo.

Instagram rimuove i filtri: quali non saranno più disponibili

Un po’ come già successo lo scorso anno con TikTok, che a fine 2024 ha deciso di restringere l’accesso a diversi filtri beauty ai minori di 18 anni, Meta ha comunicato che su Instagram non sarà più possibile utilizzare i filtri. Ma attenzione, il cambio di strategia riguarda esclusivamente i modelli creati da utenti di terze parti, mentre quelli originali di Meta resteranno a disposizione della community.

Ci saranno chiaramente delle conseguenze a catena, prima su tutte la chiusura definitiva della piattaforma Meta Spark. Che era stata creata proprio per dar modo agli sviluppatori esterni di poter creare filtri basati sulla realtà aumentata. “Tutti gli effetti AR creati da Meta saranno ancora disponibili su Instagram” ha tenuto a specificare Mark Zuckerberg.

Ma qual è il reale motivo dietro questa scelta? Le speculazioni non mancano. Se da un lato c’è chi pensa che tutto sia indirizzato a una maggior salvaguardia dell’utenza di Instagram (soprattutto la più giovane), c’è anche chi è convinto che si voglia avere un controllo maggiore nel campo della realtà aumentata. In vista del lancio del nuovo visore AR Orion, presentato lo scorso settembre durante il Meta Connect.