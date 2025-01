Instagram e Facebook, nuovi utenti generati dall'IA: svolta storica di Meta

Meta ha preso una decisione storica, volta a cambiare per sempre le sorti di due dei suoi social network di punta: Facebook e Instagram. Come riportato dal Financial Times, infatti, il colosso di Mark Zuckerberg vorrebbe implementare l’IA in maniera ancor più massiccia all’interno delle sue piattaforme.

In che modo? Generando utenti virtuali tramite l’intelligenza artificiale. Che saranno in tutto e per tutto simili, a livello di comportamento, a quanto fanno oggi gli utenti reali. E quindi con una foto profilo, con contenuti aggiornati, con commenti e con like costanti. L’obiettivo chiaro è quello di dare nuova linfa tanto a Facebook quanto a Instagram.

Instagram e Facebook avranno utenti con l’IA: “Vogliamo rendere tutto più social”

“Il nostro obiettivo è far sì che queste IA esistano nel concreto, col passare del tempo, sulle nostre piattaforme. Un po’ come già fanno gli altri account” ha tenuto a specificare il vicepresidente del product IA generativa di Meta Connor Hayes: “Avranno tutti delle biografie e immagini del profilo. Ma non solo, perché sia su Instagram che su Facebook saranno in grado di generare e condividere contenuti alimentati dall’IA sulla piattaforma… Ci aspettiamo di andare in questa direzione“.

Quanto succederà non dovrebbe comunque stravolgere il normale utilizzo delle due piattaforme di Meta, come specificato dallo stesso Hayes. In quanto sulle piattaforme di Meta già oggi ci sono centinaia di migliaia di account che sono generati dall’IA. Ma non solo, perché questa strategia è anche volta ad allinearsi a quello che è il comportamento della concorrenza.

Ancora non è chiaro quando questo modello entrerà nel vivo su Instagram e Facebook in maniera preponderante. Se ne riparlerà sicuramente nei prossimi mesi, quando il team specializzato in IA di Meta avrà messo a punto un programma in grado di soddisfare ogni tipo di requisito, nel rispetto delle linee guida stilate dal colosso americano.