Instagram sfrutta il ban (temporaneo) di TikTok: 2 novità super per i Reel

TikTok rischia seriamente di scomparire negli Stati Uniti. Dopo un primo ban, durato circa 4 ore, è intervenuto direttamente il neo Presidente degli USA Donald Trump per una proroga di 90 giorni. Un tempo utile per dare modo a ByteDance di trovare acquirenti americani. Dunque un periodo nero per l’azienda cinese, che dà modo alla concorrenza di farsi sotto. Una piattaforma su tutte: Instagram.

Da ormai qualche anno, il social network di Meta ha lanciato i Reel. Ossia dei video in formato breve e verticale che ricordano in tutto e per tutto proprio i TikTok. Viste le ultime vicende che stanno interessando la piattaforma asiatica, Instagram ha deciso di cogliere la palla al balzo. Lanciando 2 novità super che potrebbero rivelarsi decisive per l’affermazione definitiva di questo format di pubblicazione dei video.

Instagram annuncia 2 novità per i Reel: di cosa si tratta

Ad annunciare la prima novità ci ha pensato direttamente Adam Mosseri, il CEO di Instagram. Stando alle sue parole, con un prossimo aggiornamento in arrivo i Reel avranno una durata massima di 3 minuti. Dunque esattamente il doppio rispetto ai 90 secondi attuali, per dar modo ai creator di poter pubblicare video più ricchi di contenuto e con un range di tempo massimo maggiore.

Una scelta che sa di vera e propria sfida proprio a TikTok, che da anni ha fissato a 3 minuti la durata massima dei contenuti pubblicabili. Non è la prima volta che Instagram fa un tentativo di questo genere con i Reel. Qualche anno fa erano partiti i test per allungare la durata fino a 10 minuti. Scelta che poi non si è mai concretizzata in definitiva.

La seconda novità dei Reel di Instagram riguarda invece una sezione tutta nuova, che presto potrebbe entrare a far parte del social network di Meta. Secondo le ultime indiscrezioni, gli sviluppatori sarebbero a lavoro per integrare una pagina in cui poter vedere esclusivamente i Reel a cui i propri amici hanno messo Like. Un modo per migliorare l’algoritmo e poter passare più tempo all’interno della piattaforma.