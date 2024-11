Instant Pot Duo: la pentola 7 IN 1 che ti aiuta con i pranzi di Natale IN SCONTO

Se quest’anno desideri ridurre il tempo in cucina per goderti appieno la Vigilia e il pranzo di Natale, la Instant Pot Duo 7-in-1 a soli 98,49€ potrebbe diventare il tuo alleato perfetto.

Questa pentola multiuso in acciaio inossidabile spazzolato non solo è versatile, ma ha anche la capacità di gestire fino a 5,7 litri, ideale per famiglie numerose o per chi ama ricevere ospiti durante le feste.

Dall’antipasto al dolce, tutto per un perfetto pranzo o cena della vigilia!

Con le sue funzioni di pentola a pressione, vaporiera, scaldavivande, e persino yogurtiera, ti consente di realizzare una varietà di piatti tradizionali o moderni senza occuparti troppo dei dettagli di cottura. Immagina di preparare un brasato tenerissimo o un ragù ricco in una frazione del tempo necessario, grazie alla sua cottura rapida a pressione: potrai concentrarti su altre decorazioni natalizie o semplicemente rilassarti!

Per il cenone della Vigilia, puoi usare la funzione di vaporiera per preparare verdure saporite o una gustosa zuppa di pesce, un classico delle tradizioni italiane. La cottura lenta è perfetta per mantenere teneri e succulenti arrosti di carne per il pranzo di Natale. Con l’Instant Pot Duo, anche un risotto o un piatto di legumi, solitamente impegnativi, diventa semplice: basta impostare il programma giusto e lasciare che la pentola faccia tutto il lavoro. E per finire, puoi perfino preparare uno yogurt fresco come dessert o come base per dolci, offrendo ai tuoi ospiti un’opzione leggera e fatta in casa.

Instant Pot trasforma un semplice elettrodomestico a un compagno affidabile: solo 98,49€ per rendere le festività in cucina più rilassanti e piene di sapore.

