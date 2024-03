Interruttore relè intelligente Shelly Plus 1 Mini Gen3 a 9€: col 50% di sconto è REGALATO

Avete mai sentito parlare di interruttore a relè? In estrema sintesi questo tipo di prodotti ti offre una soluzione conveniente e affidabile anche per aggiungere funzionalità smart ai tuoi dispositivi elettrici esistenti. In questo modo hai la possibilità di gestirli da remoto e migliorare così il comfort e l’efficienza energetica della tua casa o del tuo ufficio.

Oggi puoi assicurartene uno su Amazon pagandolo letteralmente una miseria, ovvero appena 9€. Il prodotto, infatti, è lo Shelly Plus 1 Mini Gen3, tuo con il 50% di sconto e le spedizioni gratuite tramite i servizi Prime.

Interruttore a relè, la soluzione economica per la tua casa smart

Lo Shelly Plus 1 Mini Gen3 è un interruttore a relè intelligente e compatto progettato per offrire un controllo remoto e intelligente dei dispositivi elettrici all’interno della tua casa o del tuo ufficio. Connettendosi alla rete Wi-Fi domestica, questo dispositivo consente di controllare i dispositivi collegati tramite l’applicazione mobile dedicata, che offre una vasta gamma di funzionalità.

Grazie infatti alla sua grande compatibilità con diverse piattaforme, protocolli e assistenti vocali, puoi usarlo con Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Samsung SmartThings e molti altri in grado di sfruttare i protocolli Wi-Fi, MQTT, CoAP e HTTP.

Oltre che della gestione delle varie funzioni dei dispositivi elettrici senza la necessità di un hub aggiuntivo, lo Shelly Plus 1 Mini Gen3 è super utile anche per controllare e monitorare l’energia e i dispositivi elettrici all’interno della tua casa o del tuo ufficio. Visto che utilità? Allora non esitare ancora, e corri su Amazon per farlo tuo pagandolo appena 9€ con il 50% di sconto e le spedizioni gratuite tramite i servizi Prime.

