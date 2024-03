INTRATTENIMENTO videoludico OVUNQUE col Nintendo Switch OLED: offerta Amazon a 286€

La Nintendo Switch (modello Oled) è la versione aggiornata della popolare console ibrida di Nintendo. Questo nuovo modello presenta un elegante design bianco e un miglioramento significativo nel display, con uno schermo Oled da 7 pollici che offre colori più vibranti e contrasti più nitidi rispetto alla versione precedente. Se da tempo desideri acquistare questo gioiellino ma ti sei trattenuto per via del budget a tua disposizione, oggi hai l’opportunità di rimediare grazie allo sconto su Amazon, che portano la console a un prezzo finale di 286€.

Nintendo Switch OLED Bianca, che affare su Amazon

La Nintendo Switch (modello Oled) ti permette di giocare sia in modalità portatile che collegandola alla TV, offrendo così la massima flessibilità di gioco. Puoi goderti i tuoi giochi preferiti ovunque tu sia, grazie alla sua natura portatile, o collegarla alla TV per un’esperienza di gioco più immersiva.

La console dispone di una vasta libreria di giochi, inclusi i titoli esclusivi di Nintendo come Super Mario, The Legend of Zelda e Pokémon, così come una varietà di giochi di terze parti.

La console è alimentata dal processore NVIDIA Tegra X1 e supporta la modalità multigiocatore locale, consentendo a due giocatori di utilizzare i Joy-Con separatamente o a più giocatori di connettersi in modalità wireless per partite multiplayer grazie alla connettività Wi-Fi integrata.

La Nintendo Switch OLED Bianca introduce anche alcune piccole migliorie, come uno spazio di archiviazione interno di 64GB, che può essere espanso tramite una scheda di memoria microSD. Inoltre, offre una migliore qualità audio per un’esperienza di gioco più coinvolgente. In definitiva, una piccola, grande console che oggi puoi accaparrarti su Amazon a soli 286€, incluse le spedizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.