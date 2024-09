iOS 18.1 con Apple Intelligence: quando verrà rilasciato?

iOS 18 è stato reso disponibile al pubblico all’inizio di questo mese, ma le prime funzionalità di Apple Intelligence non saranno accessibili fino all’aggiornamento iOS 18.1. Di seguito, ti indichiamo quando aspettarti il rilascio della nuova iterazione.

iOS 18.1: scopriamo il software nel dettaglio

Ecco alcune delle principali funzionalità di Apple Intelligence presenti nella versione beta di iOS 18.1:

Miglioramenti a Siri, incluso una comprensione più accurata per le richieste successive e quando ci si inceppa durante una frase;

Strumenti di scrittura per riscrivere, riassumere e correggere i testi;

Riepiloghi delle notifiche per Messaggi, Mail e molte altre app;

Risposte suggerite nelle app Messaggi e Mail;

Un nuovo strumento “Pulisci” nell’app Foto che può rimuovere persone o oggetti indesiderati dalle immagini e usare l’intelligenza artificiale generativa per riempire lo sfondo;

La possibilità di creare un filmato Ricordi nell’app Foto semplicemente digitando una descrizione;

Riepiloghi delle trascrizioni per le registrazioni delle telefonate;

Una nuova modalità Focus chiamata “Riduci Interruzioni”, che mostra solo le notifiche importanti.

Consulta la nostra lista completa delle funzionalità di Apple Intelligence incluse nella versione beta di iOS 18.1 per ulteriori dettagli. L’AI della mela riceverà nuove funzionalità e supporterà più lingue in modo graduale, tra iOS 18.2 e iOS 18.4.

Durante l’evento di presentazione dell’iPhone 16 all’inizio di questo mese, Apple ha confermato che iOS 18.1 sarà rilasciato a ottobre, senza però fornire una data precisa.

Basandosi sui precedenti aggiornamenti, è probabile che iOS 18.1 venga lanciato verso la fine di ottobre:

iOS 17.1: 25 ottobre 2023;

iOS 16.1: 24 ottobre 2022;

iOS 15.1: 25 ottobre 2021;

iOS 14.1: 20 ottobre 2020.

Non di meno, iOS 18.1 supporta gli stessi modelli di iPhone di iOS 17, ma le funzionalità di Apple Intelligence richiedono un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o un qualsiasi modello di iPhone 16. Tuttavia, in Italia Apple Intelligence non sarà disponibile per molti mesi, purtroppo. Il rollout della AI della mela per il mercato nostrano è alquanto in ritardo, purtroppo.