iOS 18.2 scriverà testi e messaggi al posto tuo: tutto grazie all'IA

Ormai qualche mese fa, Apple ha rilasciato il suo nuovo aggiornamento ad iOS 18. Con una versione aggiornata del sistema operativo che ha introdotto diverse novità parecchio interessanti. A partire dalla possibilità di modificare la schermata home e il centro di controllo, spostando le icone a proprio piacimento.

Ma non solo, perché una delle più importanti aggiunte riguarda Apple Intelligence. Un sistema completamente basato sull’Intelligenza Artificiale oggi disponibile solo negli Stati Uniti, ma che dovrebbe arrivare anche in Europa il prossimo anno. Proprio in questo senso, l’update ad iOS 18.2 in arrivo punta a sfruttare ulteriormente questa tecnologia, introducendo la possibilità di far scrivere testi e messaggi al posto tuo tramite IA.

iOS 18.2: come funzionerà il ghost writer di testi e messaggi

iOS 18.2 vuole fare le cose in grande e porterà con sé un nuovo tool che, tramite IA, permetterà di scrivere messaggi e testi al posto nostro. Il tutto grazie a ChatGPT, che sarà integrato a Siri e potrà vantare un tasto Componi. Tutto quello che bisogna fare è digitare un prompt di comandi, dove indicare il tipo di tono che si vuole dare (amichevole, lavorativo ecc.) e il contenuto del testo da redigere.

Fatto questo, ChatGPT fornirà alcune alternative tra cui scegliere. Una volta selezionata quella che più si preferisce, ecco che la parte scritta verrà in automatico incollata nella barra di testo. La cosa interessante che verrà resa disponibile con iOS 18.2 è che questo tool si potrà utilizzare su qualsiasi applicazione. Dai Messaggi alle mail, passando ad app di terzi come Telegram e WhatsApp.

Ma quanto bisognerà attendere in Italia per poter sfruttare tutto questo? La roadmap attuale prevede un rilascio in Europa ad aprile 2025, ma solo sugli iPhone di ultima generazione (dal 15 Pro in poi). Staremo a vedere se le tempistiche verranno rispettate o se ci sarà un ulteriore slittamento.