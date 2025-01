iOS 18.3, nuova beta online: cambiano notifiche e Apple Intelligence

La tanto attesa versione 3 della beta di iOS 18.3 è stata finalmente resa disponibile per tutti gli sviluppatori nella giornata di ieri. Si tratta di un passaggio importante, considerando che – stando ai piani di Apple – il rilascio pubblico dovrebbe avvenire entro la fine di gennaio. Si tratta di un altro aggiornamento piuttosto corposo, al pari di iOS 18.1 e iOS 18.2.

Questa volta, il team di sviluppatori dell’OEM di Cupertino si è voluto concentrare su un aspetto cardine di tutti gli iPhone: le notifiche. Con un sistema rivisto e ancor più semplice ed intuitivo. Ma non solo perché, con la beta 3 di iOS 18.3, sono stati compiuti ulteriori passi in avanti per lo sviluppo di Apple Intelligence. In attesa del rilascio definitivo anche in Italia, che dovrebbe avvenire più avanti nel corso del 2025.

iOS 18.3: tutte le novità della beta 3

Come anticipato, con la beta 3 di iOS 18.3 arrivano importanti modifiche per ciò che riguarda il sistema di notifiche degli iPhone. In particolare, da oggi tutti gli avvisi riepilogativi saranno impostati in corsivo. Così da poterli distinguere più facilmente dalle notifiche classiche. È stata poi aggiunta la dicitura “funzione in beta”, per specificare che la funzionalità è in fase di sviluppo e potrebbe subire modifiche ulteriori.

Rimanendo in tema, con questa versione si potranno disattivare i riepiloghi di notifiche per una singola app. In che modo? Accedendo dalla schermata di blocco o dal Centro Notifiche alla voce “Disattiva riepiloghi”, visibile con uno swipe verso l’alto. Almeno per il momento infine, con iOS 18.3 questa feature è stata disattivata per tutte le app della categoria News & Entertainment.

Per ciò che riguarda Apple Intelligence, invece, è stato introdotto un importante aggiornamento utile per garantire la trasparenza delle notizie. A seguito dell’allarme lanciato da alcune testate internazionali, che lamentavano la diffusione di fake news create ad hoc dall’IA. Non rimane che attendere il rilascio ufficiale di iOS 18.3 per tutti, atteso per la fine di gennaio.