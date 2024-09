iOS 18 arriva OGGI: cosa fare per installare il nuovo sistema operativo (e su quali iPhone funziona)

Il momento tanto atteso dagli appassionati Apple è arrivato: oggi, lunedì 16 settembre, alle ore 19:00 (orario locale italiano) verranno rilasciate ufficialmente le versioni finali di iOS 18 e iPadOS 18 per iPhone e iPad. Inoltre, saranno disponibili update per gli altri sistemi operativi dell’ecosistema Apple, tra cui macOS, watchOS e tvOS.

iOS 18: tutto quello che c’è da sapere

Andiamo con ordine: le ultime versioni di iOS e iPadOS introducono una serie di novità entusiasmanti che mirano a migliorare notevolmente l’esperienza degli utenti sui dispositivi della mela. Le innovazioni chiave includono più opzioni di personalizzazione per iPhone, un Centro di Controllo aggiornato, miglioramenti alle app Foto, Messaggi, Mail e Safari, nuove funzionalità per Apple Mappe e altro ancora. Intanto, vediamo quali sono i device compatibili con il suddetto software:

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone XS, XS Max, XR;

iPhone SE (2a e 3a generazione).

Gli iPad compatibili invece, sono i seguenti: iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9″ (3ª generazione e successive), iPad Pro 11″ (1ª generazione e successive, iPad Air (M2), iPad Air (3ª generazione e successive), iPad (7ª generazione e successive), iPad mini (5ª generazione e successive).

In primo luogo, bisogna ottimizzare le app; aggiornatele tutte andando nell’App Store, pigiando in alto a destra la vostra icona, scorrete fino a “aggiornamenti disponibili” e poi aggiornate tutto. Dovete avere, ovviamente, spazio libero per l’installazione. Un consiglio: eliminate le app che non utilizzate e se volete, fate anche un backup su Mac dei vostri dati. Spesso si consiglia di fare un ripristino dei dati per poi installare la versione di iOS, a vostra discrezione.

Alle 19:00, non appena vedrete disponibile l’update, andate su Impostazioni, cliccate su aggiornamento software, poi su “scarica e installa” e seguite la procedura guidata. Ci sono tante novità, preparatevi a scoprirle tutte.