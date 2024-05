iOS 18: arrivano feature pensate per migliorare l'accessibilità

iOS 18 arriverà nel corso dell’anno, ma come è solita fare Apple ha cominciato a comunicare alcune delle feature che troveranno spazio nella release finale. In questo caso la casa di Cupertino ha mostrato numerose funzionalità atte a migliorare la fruibilità dei proprio dispositivi per tutte quelle persone che hanno problemi di accessibilità importanti, relativi a grossi impedimenti fisici. L’accessibilità è quindi al centro del nuovo OS Apple.

Focus sull’accessibilità

Per prima cosa arriverà l’Eye Tracking, grazie al quale chi ha impedimenti fisici importanti potrà finalmente usare il proprio dispositivo con maggior facilità. Una feature questa che lavora insieme al Dwell Control è che può essere una miglioramento importante nella qualità della vita.

Music Haptics è invece un modo per far ascoltare la musica in modo più vivo a tutti coloro che hanno grossi problemi di udito. La vibrazione aptica segue il ritmo della musica pulsando a tempo e “suonando” in base alla melodia e alla costruzione musicale del brano. Questa feature è supportata da milioni di canzoni del catalogo Apple Music.

Con Vocal Shortcuts è possibile dare scorciatoie vocali per richiamare singole app o anche creare task più complessi e lunghi. Atypical Speech è altrettanto importante, fa la stessa cosa, ma grazie al machine learning aiuta quelle persone che hanno problemi di linguaggio causati da eventi pregressi ad interagire con il dispositivo.

Non ci sono solo funzionalità legate all’accessibilità. Vehicle Motion Cues serve a diminuire il motion sickness che alcuni provano guardando il telefono o il tablet in auto. Alcuni punti appaiono sullo schermo a simulare il moto del mezzo. I sensori del dispositivo li faranno quindi muovere in accordo col movimento dell’auto facendo in modo che quello che noi vediamo sullo schermo segua il movimento del mezzo di locomozione. Questa funzionalità può essere attivata di default o accesa e spenta alla bisogna nel Control Center.