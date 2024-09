iOS 18: c'è un bug con iMessage, scopriamo cosa succede

Stando a quanto emerge, sembra che ci sia già una soluzione al problema di crash di iMessage in iOS 18, ma c’è un problema. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa succede.

iOS 18: tutti i dettagli di iMessage

Apple ha annunciato iOS 18 lo scorso giugno e il firmware ha iniziato a essere distribuito solo pochi giorni fa. Tuttavia, molti utenti stanno segnalando ancora bug nel firmware in questione, uno dei quali riguarda l’app iMessage. Questo bug causa il crash dell’app e la perdita di dati. È importante notare che il bug colpisce entrambi gli utenti coinvolti.

Per esempio, Apple Watch ha una funzione che consente agli utenti di condividere facilmente il quadrante dell’orologio tramite Messaggi o Mail direttamente da watchOS. Questa funzione permette di condividere configurazioni personalizzate del quadrante. Il bug in questione però, si attiva quando qualcuno risponde a un quadrante condiviso in una conversazione su iMessage in iOS 18.

L’app si blocca se l’utente tenta di aprire la conversazione. Inoltre, interagire con altre chat può diventare difficile, poiché l’app inizia a bloccarsi ripetutamente. Se l’utente risponde in un thread al quadrante condiviso, i messaggi si bloccano su iOS 18.1 beta, iPadOS 18.1 beta e macOS 15.1 beta.

Entrambi gli utenti possono eliminare il thread della conversazione dai loro telefoni. Tuttavia, è importante ricordare che questa soluzione comporta la cancellazione dell’intera cronologia della conversazione. Inoltre, si dice che vengano eliminati anche allegati come foto e video che non sono stati salvati al di fuori di iMessage. Se si tenta di ripristinare il thread eliminato dalla sezione “Eliminati di recente” nell’app, si ripristina anche il bug.

Si spera che Apple risolva questo bug in iOS, macOS e watchOS il prima possibile. Se avete riscontrato qualcosa di simile, attendete; un bug fix dovrebbe arrivare a breve, magari con una beta di iOS 18.1 visto che è prossima al rollout internazionale.