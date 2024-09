iOS 18: ci sono problemi con il touchscreen, a quanto pare

Alcuni utenti possessori di un iPhone con iOS 18 stanno riportando problemi intermittenti di reattività del touchscreen, con dispositivi che a volte ignorano tocchi e scorrimenti. Il problema sembra interessare diversi modelli, inclusa la nuova serie iPhone 16 e dispositivi più vecchi fino all’iPhone 14.

iOS 18: cosa succede con il touchscreen?

Su Reddit, diversi utenti hanno segnalato aree non reattive sullo schermo, che portano a tocchi mancati, scorrimenti ignorati e difficoltà nel far scorrere o premere pulsanti. Questo comportamento è particolarmente evidente quando si utilizza la tastiera virtuale, provocando potenzialmente errori di battitura.

Il sito 9to5Mac è stato il primo a mettere in evidenza il problema. Inizialmente si pensava che fosse esclusivo dei modelli iPhone 16 Pro, ma ulteriori segnalazioni degli utenti indicano che il problema è più diffuso e probabilmente legato al software. La causa principale sembra essere un algoritmo di rilevamento del tocco troppo sensibile in iOS 18, progettato per ignorare tocchi accidentali.

Dato che il contatto accidentale con i bordi dello schermo può attivare il sistema per ignorare temporaneamente nuovi tocchi, i bordi più sottili dei nuovi modelli di iPhone 16 potrebbero aver aggravato il problema, rendendo più facile per gli utenti attivare involontariamente il meccanismo di rifiuto del tocco quando tengono il dispositivo.

Il bug poi, sembra verificarsi solo quando i dispositivi sono sbloccati e in uso. Alcuni utenti hanno segnalato problemi specifici attorno al nuovo pulsante di controllo della fotocamera, anche se non è chiaro se questo sia direttamente correlato o un problema separato.

Una dimostrazione pubblicata su Mastodon dall’utente Khaos Tian mostra come il problema possa essere attivato intenzionalmente, fornendo ulteriori prove che si tratti di un problema software. Se così fosse, è probabile che Apple possa risolverlo con un aggiornamento futuro, ma al momento non ha ancora rilasciato commenti in merito. Restate connessi; ulteriori informazioni potrebbero arrivare a breve.