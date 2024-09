iOS 18: come funzionano le nuove limitazioni della ricarica?

Apple ha introdotto nuove opzioni di limitazione della ricarica per i modelli di iPhone 15 e iPhone 16 con iOS 18, offrendo agli utenti un maggiore controllo sulla salute della batteria. Questa funzione, che in precedenza limitava la ricarica all’80%, ora include nuove opzioni che consentono di fermare la ricarica all’85%, al 90% e al 95%.

iOS 18: uno sguardo alla funzione “dimenticata”

Il sistema applicato da Apple mira a migliorare la longevità della batteria riducendo il tempo in cui l’iPhone rimane completamente carico. La compagnia di Cupertino spiega che questa funzione è particolarmente utile per gli utenti che tengono spesso i dispositivi collegati per lunghi periodi. Ecco come utilizzare queste nuove impostazioni per potenzialmente estendere la durata della batteria del tuo iPhone:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone;

Tocca Batteria;

Seleziona Ricarica;

Scegli il limite di ricarica preferito tra le opzioni disponibili: 80%, 85%, 90% e 95%.

Quando scegli un limite di ricarica, considera i tuoi schemi di utilizzo quotidiano. Se hai spesso accesso a una fonte di alimentazione durante il giorno, un limite più basso come l’80% o l’85% potrebbe essere sufficiente. Per chi invece ha bisogno di più autonomia tra una ricarica e l’altra, le opzioni del 90% o del 95% potrebbero essere più adatte.

Ricorda che puoi sempre regolare queste impostazioni in base alle tue esigenze. Se prevedi una giornata lunga senza accesso a fonti di alimentazione, potresti temporaneamente disabilitare il limite per ottenere una carica completa.

Inoltre, iOS 18 porta questa funzione un passo avanti, suggerendo proattivamente un limite di ricarica specifico in base alle tue abitudini di utilizzo. In poche parole, se possiedi un iPhone 15 o un iPhone 16, potrai ricevere una notifica che consiglia un limite di ricarica ottimale per il tuo device. La raccomandazione comparirà anche nell’app Impostazioni sotto Batteria → Ricarica.

Vale la pena notare che questa funzione di iOS 18 rimane un’esclusiva di iPhone 15 e iPhone 16. Gli utenti che posseggono un iPhone 14 Pro (o un modello precedente) non troveranno queste opzioni nelle loro impostazioni.