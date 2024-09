iOS 18 è alle porte: ecco le ultime novità e quando arriverà da noi

Apple ha rilasciato oggi le versioni candidate per iOS 18 e iPadOS 18 agli sviluppatori per i test, a una settimana dal rilascio dell’ottava beta. Gli sviluppatori registrati possono accedere alla beta aprendo l’app Impostazioni, andando alla sezione Aggiornamento Software, toccando l’opzione “Aggiornamenti Beta” e spuntando la voce ‌‌iOS 18‌/‌iPadOS 18‌‌ Beta for developers.

Per scaricare e installare la beta è necessario un ID Apple associato a un account sviluppatore. La traccia beta di ‌iOS 18‌ e ‌iPadOS 18‌ è ora separata da quella di iOS 18.1 e iPadOS 18.1, con le beta .1 che aggiungono il supporto per le funzionalità di Apple Intelligence sui dispositivi compatibili.

iOS 18: le novità del nuovo sistema operativo di Apple

‌iOS 18‌ introduce Apple Intelligence, una serie di funzionalità AI profondamente integrate nel sistema operativo. Apple Intelligence non sarà disponibile fino a fasi successive del processo di beta testing, ma includerà strumenti per affinare e modificare testi, generare immagini ed emoji, e soprattutto migliorare Siri e la ricerca. ‌Siri‌ acquisirà una migliore comprensione del linguaggio naturale, una maggiore consapevolezza contestuale e si integrerà con ChatGPT per rispondere a domande più complesse.

Le funzionalità di Apple Intelligence saranno limitate ai modelli di iPhone 15 Pro e agli iPad con chip della serie M, ma ci sono molte altre novità in arrivo. Ricordiamo che in Italia non c’è ancora una data per il rilascio di questa feature. Fra le altre cose, ricordiamo che la compagnia di Cupertino permetterà agli utenti di riorganizzare le app della schermata Home creando spazi vuoti, introdurrà una modalità scura per le icone delle app e nuove opzioni di colorazione.

Il Centro di Controllo sarà personalizzabile, e gli sviluppatori di terze parti potranno aggiungere controlli per le loro app. Le icone della torcia e della fotocamera sulla schermata di blocco potranno essere sostituite o rimosse. L’app Messaggi riceverà il supporto per i Rich Communication Services (RCS) per migliorare le conversazioni con utenti Android, ci sarà l’opzione per programmare l’invio di messaggi, nuovi effetti di testo, e arriveranno anche i messaggi via satellite in assenza di copertura cellulare. In ultima istanza, avremo la possibilità di usare qualsiasi emoji per rispondere con Tapback. Safari poi, avrà una funzione di evidenziazione che riassume gli articoli e mostra le informazioni chiave sui siti web.