iOS 18 ora ti permette di mettere in pausa i video

Con iOS 18, Apple sta introducendo una nuova opzione che permette di mettere in pausa un video durante la registrazione. Questa funzionalità offre la possibilità di catturare più scene in un unico video, senza dover iniziare e interrompere continuamente nuove registrazioni.

Come funziona la nuova registrazione video in iOS 18?

Quando si avvia un video in iOS 18, appare un nuovo pulsante di pausa sul lato sinistro dello schermo. Premendolo, la registrazione si interrompe temporaneamente, e premendolo di nuovo, essa riprende. È comunque possibile fermare la registrazione in qualsiasi momento utilizzando il pulsante centrale di stop.

Apple ha aggiunto questa nuova funzione di pausa video nella Release Candidate di iOS 18, rilasciata pochissimi giorni fa per gli sviluppatori e i beta tester pubblici. È probabile che la possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione diventi una delle caratteristiche del nuovo pulsante “Camera Control“, incluso su tutti i modelli di iPhone 16.

R‌icordiamo che iOS 18 sarà disponibile per il pubblico a partire da lunedì 16 settembre, mentre i device della line-up iPhone 16 arriveranno sugli scaffali a partire da venerdì 20 settembre.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che i due modelli Pro dell’iPhone non presentano differenze significative, visto che Apple che ha puntato a una parità di caratteristiche tra iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Lo scorso anno, il 15 Pro Max era stato aggiornato con un obiettivo Telephoto 5x che utilizzava la tecnologia Tetraprism, mentre l’iPhone 15 Pro era limitato a uno zoom 3x. Quest’anno, Apple ha migliorato entrambe le varianti, offrendo la lente 5x su entrambi i terminali. Non di meno, oggi notiamo che il 16 Pro più “piccolo” ha uno schermo da 6,3 pollici, mentre il 16 Pro Max ha un pannello da 6,9 pollici. Per quanto riguarda la durata della batteria, il primo dura fino a 27 ore con la riproduzione video, mentre l’ammiraglia arriva fino a 33 ore. Tutti gli smartphone next-gen di Apple saranno disponibili per il pre-ordine a partire da questo venerdì.