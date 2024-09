iOS 18 si possono registrare video con un audio di altissima qualità

Con iOS 18, Apple ha introdotto una nuova funzione che consente di continuare la riproduzione audio dagli altoparlanti dell’iPhone mentre si registra un video nell’app Fotocamera. Che tu stia creando un video musicale o semplicemente desideri aggiungere una colonna sonora di sottofondo alle tue registrazioni, questa opzione offre un maggiore controllo creativo sui tuoi video.

iOS 18: scopriamo come si registrano i video

In precedenza, con iOS 17, l’avvio di una registrazione video interrompeva automaticamente qualsiasi riproduzione audio in corso sull’iPhone. Tuttavia, con iOS 18, questo comportamento può essere modificato grazie a una nuova impostazione nella Fotocamera. Ecco come abilitare la riproduzione audio durante la registrazione video in iOS 18:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone;

Scorri verso il basso e tocca Fotocamera;

Tocca Registra Audio;

Attiva l’opzione Consenti Riproduzione Audio.

Una volta abilitata, il tuo iPhone non interromperà più automaticamente l’audio quando inizi a registrare un video nell’app Fotocamera. Tieni presente che quando l’audio viene riprodotto attraverso l’altoparlante dell’iPhone durante la registrazione, verrà catturato in modalità mono. Questa nuova opzione offre una maggiore flessibilità rispetto al precedente escamotage di utilizzare QuickTake in modalità Foto, che permetteva di mantenere la riproduzione audio ma con una qualità video inferiore. Con iOS 18, ora puoi registrare in modalità Video con qualità completa mantenendo la riproduzione dell’audio che desideri.

In sostanza, per farla breve, questa funzionalità semplifica la creazione di video con musica o suoni di sottofondo senza compromettere la qualità. I creatori di contenuti potranno così realizzare video più creativi, con la possibilità di aggiungere una colonna sonora direttamente durante la registrazione. iOS 18 rappresenta quindi un aggiornamento importante per chi utilizza l’iPhone per la produzione di video. Ti ricordiamo che i device sono presenti sul mercato da qualche giorno e sono già disponibili per l’acquisto insieme agli AirPods 4 (con e senza ANC), alle AirPods Max e agli Apple Watch Series 10.