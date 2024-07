iOS 18: trascrizioni più facili anche senza Apple Intelligence

L’App Store offre un’infinità di app per registrare le telefonate su iPhone, ma finiscono tutte per complicare inutilmente il processo. Con iOS 18, Apple elimina la necessità di ricorrere ad app esterne e integra la registrazione delle chiamate direttamente nell’app Telefono di sistema. Una volta finita la registrazione, nella app Note possiamo salvare la trascrizione. Questa feature è disponibile per tutti, non solo per coloro che hanno iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max. Chi possiede i due flaghship dello scorso anno, potrà avere anche il riassunto della trascrizione mediante l’interazione con Apple Intelligence.

Al momento le trascrizioni con iOS 18 saranno disponibili solo in alcuni paesi, per poi, speriamo, allargarsi a più lingue possibili, italiano compreso:

English (U.S., UK, Australia, Canada, India, Ireland, New Zealand, Singapore),

Spanish (U.S., Mexico, Spain)

French (France)

German (Germany)

Japanese (Japan)

Mandarin Chinese (China mainland, Taiwan)

Cantonese (China mainland, Hong Kong)

Portuguese (Brazil)

Visti i paesi sopra menzionati è facile capire come Apple si sia concentrata sulle lingue più parlate nel mondo, tedesco escluso ovviamente. Proprio l’inclusione del tedesco, ma anche del giapponese, ci fa ben sperare a riguardo che prima o poi, più prima che poi ovviamente, vedremo anche la nostra lingua tra quelle supportate dalla trascrizione. Chi volesse provare questa nuova feature nella beta rimarrà deluso. Al momento, nella developer beta 3 non è ancora disponibile. Se ne riparlerà nelle prossime release o direttamente quando iOS 18 sarà disponibile per tutti a settembre.