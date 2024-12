iOS 19 e iPadOS 19, c'è la lista dei device compatibili: Apple stupisce tutti

Apple sta vivendo uno dei periodi migliori del suo passato recente. Il lancio di device di ultima generazione come gli iPhone 16, gli iPad e i MacBook hanno dato modo all’azienda californiana di registrare numeri da record in termini di vendite. Grazie a un lavoro capillare svolto dal team di ingegneri e di sviluppatori del colosso tech, sempre attento a fornire prodotti che siano in linea con le reali esigenze espresse dalla community.

Oltre alle specifiche tecniche e al design dei dispositivi, un ruolo cardine lo giocano i sistemi operativi. Proprio di recente è stato rilasciato l’importante update ad iOS 18.2, che introduce alcune interessanti funzionalità di cui si parlava da mesi. Ma per i più attenti, è già giunto il momento di pensare a quelli che saranno i major update a iOS 19 e iPadOS 19. Il rilascio definitivo avverrà con ogni probabilità a settembre 2025, ma un leak ci svela già da oggi la lista dei presunti device compatibili.

A lanciare la notizia in anteprima ci ha pensato iPhoneSoft, con un report che elenca tutti i dispositivi che probabilmente saranno compatibili con iOS 19 e iPadOS 19. Stando a quanto si legge, parlando di iPhone ci sono interessanti sorprese riservate da Apple. Pare infatti che tutti i melafonini aggiornati ad iOS 18 saranno compatibili anche col 19, senza esclusioni eccellenti. Si partirebbe dunque dagli iPhone SE di 2°, 3° e 4° generazione fino ad arrivare agli iPhone 17 in arrivo nell’autunno 2025.

Discorso diverso invece per iPadOS19 che, a differenza di iOS 19, potrebbe presentare alcune esclusioni eccellenti. L’OEM di Cupertino starebbe infatti valutando di abbandonare il supporto per tutti i device con processori A10 e A10X. Il che vuol dire, niente più aggiornamento per iPad 7 e iPad Pro del 2017. Una decisione che limiterebbe il raggio d’azione ai soli device con chip A12 o successivi.

Staremo a vedere se le notizie verranno confermate o smentite ufficialmente nei prossimi mesi da Apple. L’unica certezza è che per installare iOS 19 e iPadOS19 sarà necessario dover attendere almeno fino al mese di settembre 2025.