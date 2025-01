iOS 19, quante novità in arrivo: Siri, Fotocamera e più iPhone compatibili

Mentre l’aggiornamento ad iOS 18.3 sembra essere sempre più vicino e dovrebbe venire rilasciato entro la fine di gennaio, Apple è già al lavoro per il suo prossimo major update. Stiamo parlando di iOS 19, software di sistema per iPhone che vedrà presumibilmente la luce nel prossimo autunno. In concomitanza del lancio degli iPhone 17.

Come da sempre accade, anche quest’anno stanno iniziando ad emergere i primi rumor in merito a quelle che saranno le principali novità che entreranno a far parte dei nostri melafonini. E questa volta, sembra che ce ne saranno di diverse. Alcune potenzialmente rivoluzionarie e che già ora stanno facendo aumentare l’attesa dei più appassionati (e non solo).

iOS 19: le possibili novità in arrivo

Sono diverse le possibili novità di iOS 19 in arrivo, e a parlarne è stato l’esperto Jon Prosser con un video sul canale YouTube Front Page Tech. Si parte da una rivisitazione grafica, seguendo il design di visionOS per Apple Vision Pro. Il nuovo look del software per iPhone potrebbe presentarsi con menu traslucidi, una visibilità migliorata e nuove opzioni pensate per l’app Fotocamera.

Ma non solo perché, mentre Apple Intelligence si appresta ad arrivare anche in Italia, l’azienda di Cupertino sta lavorando anche a Siri. Con l’obiettivo di renderlo più conversazionale sin dal rollout di iOS 19. Sarà in particolare possibile avere chat fluide con una personalizzazione avanzata del chatbot. Con la promessa che, nel corso del prossimo anno, verranno poi introdotte altre migliorie in base ai feedback degli utenti.

Infine fantastiche notizie per ciò che riguarda la compatibilità di iOS 19. Se tutto andrà come da programma infatti, il nuovo sistema operativo potrà essere installato sugli stessi modelli di iPhone che hanno ottenuto il supporto ad iOS 18. E quindi, oltre ai più recenti iPhone 16 e agli iPhone 17 in uscita, saranno inclusi nella lista anche tutti i modelli più datati. Fino ad arrivare all’iPhone SE di seconda generazione, l’iPhone XR e gli iPhone XS e XS Max.