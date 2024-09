iPad mini 7: debutto previsto in autunno (RUMOR)

Stando a quanto leggiamo da un nuovo leak proveniente da Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, sembra che Apple voglia tenere un keynote ad ottobre per presentare i tablet e i computer next-gen. A tal proposito, si ipotizza il debutto di un iPad mini di settima generazione.

iPad mini 7: tutto quello che sappiamo ad oggi

Nel suo recente rapporto sulle aspettative per l’evento iPhone 16 di Apple, previsto per lunedì, Mark Gurman di Bloomberg ha menzionato brevemente che un nuovo iPad mini è in arrivo in un altro evento che si terrà ad ottobre. Il giornalista prevede che il nuovo tablet compatto della compagnia sarà annunciato insieme ai primi Mac dotati di chip della serie M4. Tra questi ci aspettiamo il MacBook Pro da 14 e 16 pollici, il Mac mini con il nuovo design e l’iMac aggiornato. Giusto per chi non lo sapesse, il chip M4 ha fatto il suo debutto nell’iPad Pro all’inizio di quest’anno.

Tuttavia c’è da dire che il colosso americano non ha ancora confermato un evento per ottobre di quest’anno. Nel 2023 infatti, l’azienda ha tenuto un keynote virtuale il 30 ottobre per presentare i modelli di MacBook Pro e iMac con i chip della serie M3.

Inoltre, Gurman di Bloomberg non ha rivelato nuove funzionalità specifiche per l’iPad mini di settima generazione, ma precedenti voci indicano che gli aggiornamenti includeranno un chip più veloce (forse un Apple Silicon?), fotocamere anteriori e posteriori migliorate, una soluzione al problema dello “schermo a scorrimento gelatinoso” in modalità verticale, il supporto per Wi-Fi 6E e per il Bluetooth 5.3, e nuove opzioni di colore.

Infine, l’analista della catena di approvvigionamento Apple, Ming-Chi Kuo, ha affermato in precedenza che il prossimo iPad mini entrerà in produzione di massa nella seconda metà del 2024, confermando che il dispositivo sarà rilasciato entro la fine dell’anno, come indicato da più fonti affidabili.

Fra le altre cose, ricordiamo che l’OEM di Cupertino ha presentato l’attuale iPad mini nel settembre 2021, con caratteristiche innovative rispetto alla precedente generazione come un display più grande da 8,3 pollici, una porta USB-C, un pulsante di accensione con Touch ID, il chip A15 Bionic, il supporto 5G per i modelli cellular, una fotocamera posteriore da 12 megapixel con supporto Center Stage, la compatibilità con la Apple Pencil di seconda generazione e altro ancora. Forse, durante il keynote virtuale di ottobre vedremo anche un iPad entry level aggiornato; staremo a vedere.