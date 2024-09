iPad mini 7 è all'orizzonte: tutto quello che sappiamo ad oggi

Finalmente sembra che ci sia una data di rilascio (approssimativa) per il nuovo tablet compatto della mela. L’iPad Mini 7 potrebbe finalmente essere all’orizzonte con prestazioni migliorate. Ricordiamo infatti che Apple ha lanciato l’iPad Mini 6 a settembre 2021, e molti si aspettavano un nuovo modello già lo scorso anno, ma così non è stato. Ora, sembra che la compagnia possa finalmente presentare il nuovo dispositivo entro la fine di quest’anno.

iPad mini 7: cosa sappiamo ad oggi?

La notizia proviene da Mark Gurman di Bloomberg, che ha rivelato come molti Apple Store siano a corto di scorte dell’attuale iPad Mini in diverse configurazioni. Inoltre, il dispositivo è considerato “limitato” internamente ad Apple. Gurman suggerisce che non dovrebbe sorprendere vedere presto un successore del modello uscito nel 2021, potenziato con funzioni di intelligenza artificiale, come già visto in iOS e iPadOS. Secondo diverse fonti poi, Apple dovrebbe lanciare questo nuovo prodotto in una conferenza stampa prevista per settembre (il keynote “It’s Glowtime”?) o ottobre di quest’anno.

L’iPad Mini 7 manterrà il design classico e l’aspetto del suo predecessore. Anche le dimensioni dello schermo e il peso del dispositivo dovrebbero rimanere invariati. Ricordiamo che l’iPad Mini 6 pesa 293 g (Wi-Fi) / 297 g (Wi-Fi + Cellular), ha una batteria da 19,3 Wh ed è spesso solo 6,3 mm e costa 609,00€, IVA inclusa. Il modello precedente presentava un’esperienza di scorrimento non ottimale a causa di un effetto “jelly”. Secondo un rapporto, il nuovo device utilizzerà un nuovo controller del pannello per risolvere questo problema, migliorando significativamente la reattività dello schermo e garantendo uno scorrimento fluido e coerente. Tuttavia,ci sarà ancora un’unità IPS LCD. Un altro miglioramento potrebbe riguardare la memoria e lo storage, con un aumento della RAM da 4GB a 8GB. Per quanto riguarda lo storage, 128GB potrebbe diventare il nuovo standard, migliorando l’esperienza di multitasking.

Sul fronte delle prestazioni, l’iPad Mini 6 è equipaggiato con il chip A15, ma gli analisti indicano che il “punto di forza” principale dell’iPad Mini 7 sarà proprio il suo nuovo chip (magari un Apple Silicon?).